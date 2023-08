Starfield è entrato in fase Gold, secondo Bethesda Game Studios su Twitter. Questo significa che lo sviluppo principale è terminato e viene inviato per la produzione del gioco. Il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, afferma che ha il minor numero di bug di qualsiasi gioco Bethesda, ma puoi scommettere che ci sarà una patch del day one. Sebbene le sue dimensioni esatte su console non siano state confermate, il gioco di ruolo fantascientifico richiederà 125 GB di spazio di installazione su PC. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità. Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. In questo contesto ti unirai a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando enormi distanze nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

Caratteristiche

Racconta La Tua storia

In Starfield, la storia più importante è quella che racconterai tu con il tuo personaggio. Inizia il tuo viaggio personalizzando il tuo aspetto e scegliendo un background e dei tratti. Preferisci essere un esploratore esperto, un diplomatico affabile, un losco cyber-pirata o qualcos’altro di completamente diverso? La scelta è tua. Sarai tu a decidere chi sarai e chi diventerai

Starfield verrà lanciato il 6 settembre ed è giocabile dal day one su Game Pass. I giocatori che possiedono la Premium Edition possono iniziare a giocare il primo settembre.