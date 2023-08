The Crew Motorfest entra in fase Gold

Le prossime settimane e i prossimi mesi sono pieni di uscite importanti e, non sorprende, che molti di quei titoli in arrivo stanno raggiungendo il traguardo con i loro cicli di sviluppo. Ubisoft e lo sviluppatore Ubisoft Ivory Tower hanno annunciato che The Crew Motorfest è entrato in fase Gold, rendendolo il secondo gioco Ubisoft dopo Assassin’s Creed Mirage a raggiungere quel traguardo questa settimana.

Questo significa che, raggiunto questo traguardo nella fase di sviluppo, il titolo è ormai pronto per essere giocato e qualsiasi lavoro svolto da adesso in poi sul gioco arriverà probabilmente sotto forma di pre-lancio o patch del primo giorno. Ovviamente, dato che i titoli di The Crew tendono a essere supportati dopo il lancio, è lecito ritenere che Ivory Tower continuerà a essere molto impegnato nelle prossime settimane e mesi. La novità del nuovo The Crew sono le playlist: una serie di brevi campagne a tema che offrono esperienze di cultura automobilistica uniche ed emozionanti. Ogni playlist è progettata con attenzione per farti immergere nei vari universi della cultura automobilistica, con corse su misura, eventi a tema e altre sfide esclusive. Guida con maestria i classici vintage o le supercar elettriche, vinci sul circuito o vai semplicemente in giro con i tuoi amici: troverai sempre una playlist adatta a te. Una nuova ambientazione ricca di novità è pronta per essere il nuovo palcoscenico delle nostre corse: O’hau, il gioiello dell’arcipelago hawaiano.

The Crew Motorfest verrà lanciato il 14 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Tuttavia, coloro che hanno acquistato le edizioni Gold o Ultimate del gioco potranno entrare nel mondo aperto di O-hau tre giorni prima della sua uscita globale.