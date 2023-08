Mentre ci avviciniamo alla gamescom Opening Night Live, l’elenco dei giochi che appariranno durante lo spettacolo continua a crescere e un’altra importante uscita imminente è stata ora aggiunta a quell’elenco. È stato confermato che Mortal Kombat 1 sarà presente alla gamescom Opening Night Live.

La notizia è stata condivisa dal produttore e conduttore dello show Geoff Keighley su Twitter ed ha anche confermato che Ed Boon, il co-creatore della serie e boss di NetherRealm Studios, sarà dal vivo sul palco per presentare in anteprima il nuovo trailer del gioco. Mortal Kombat 1 ha ricevuto numerosi trailer nelle ultime settimane, che si sono concentrati principalmente sulla rivelazione di personaggi presenti nel roster, come i lottatori del calibro di Reptile e Ashrah, Li Mei e Baraka, Geras e altri. Resta da vedere se il suo trailer di gamescom ONL seguirà loro orme dei precedenti video presentando combattenti o se si concentrerà su qualcos’altro, come la modalità per giocatore singolo trapelata di recente, Invasions. Nel frattempo, altri giochi confermati per la gamescom Opening Night Live finora sono Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong e Crimson Desert. Lo spettacolo, che è fissato per il 22 agosto, si concentrerà maggiormente sul fornire tantissimi aggiornamenti per i titoli in arrivo piuttosto che sull’annuncio di giochi nuovi.

Mortal Kombat 1 verrà lanciato il 19 settembre per PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. La sua closed beta durerà dal 18 al 21 agosto.