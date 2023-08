Starfield: i designer condividono dettagli sulla storia e sul gameplay

Il lead designer Emil Pagliarulo e il lead quest designer Will Shen hanno tenuto una sessione di domande e risposte sul server ufficiale di Bethesda Discord per l’imminente titolo di Starfield. Sono state poste un totale di 16 domande, che coprono una vasta gamma di argomenti come l’acquisto di case e il reclutamento di compagni. Sebbene le risposte complete possano essere trovate tramite Starfield Wiki qui. Bethesda ha annunciato che Starfield è entrato in fase Gold, indicando che lo sviluppo principale del gioco è stato completato e che è pronto per passare alla fase di produzione. Di seguito una panoramica dell’intervista:

I giocatori possono acquistare case in “tutte le principali città del gioco” e ce n’è “almeno una” assegnata per il completamento di un determinato compito.

Alcuni articoli, come gli “organi prelevati”, sono considerati “contrabbando” e devono essere contrabbandati oltre le navi di sicurezza. Ci sono “moduli speciali per navi che puoi acquistare” per nasconderli.

I giocatori possono essere arrestati e possono decidere se andare in prigione o pagare una multa.

Il tempo passa solo mentre si gioca attivamente: non è possibile impostare rotte commerciali, avamposti e operazioni minerarie e farli continuare a produrre mentre il gioco è spento.

Tutte le fazioni giocabili “possono essere completate in modo indipendente”, e se i giocatori scelgono di unirsi all’esercito delle Colonie Unite c’è una missione che li vede essere un agente sotto copertura che lavora per la Crimson Fleet.

Anche se “non è del tutto fattibile” completare il gioco senza uccidere nessuno, ci sono alcuni sistemi in atto per ridurre la quantità di uccisioni, se necessario. Un esempio è il “gioco della sfida vocale”, in cui i giocatori possono convincere le persone a non combatterli.

Ci sono oltre 20 personaggi con nome che possono unirsi all’equipaggio del giocatore.

Starfield verrà lanciato il 6 settembre ed è giocabile dal day one su Game Pass. I giocatori che possiedono la Premium Edition possono iniziare a giocare il primo settembre.