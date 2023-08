Crimson Desert: nuovo gameplay alla gamescom Opening Night Live

Crimson Desert è stato annunciato quasi tre anni fa a questo punto e, anche se all’epoca Pearl Abyss ha promesso una travolgente esperienza di gioco di ruolo d’azione per giocatore singolo, il fatto che ci siano stati pochi o nessun aggiornamento sul gioco nel tempo da allora ha sollevato qualche dubbio. Si scopre, tuttavia, che Pearl Abyss è finalmente pronto per mostrare ancora una volta il gioco.

Parlando di recente durante la chiamata trimestrale degli investitori della società (avvistata da un utente su Reddit), il CEO Jin-Young Heo ha riconosciuto che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che Crimson Desert è stato mostrato e ha confermato la sua presenza alla gamescom alla fine di questo mese con un nuovo gameplay. Il CEO ha affermato che:

“È passato del tempo da quando abbiamo rivelato per la prima volta Crimson Desert, ma per così tanto tempo abbiamo lavorato molto duramente, quindi la qualità del gioco si è sviluppata a passi da gigante. In particolare, alla Gamescom di quest’anno, intendiamo divulgare nuovi filmati del gioco che mostreranno effettivamente il vero gameplay di Crimson Desert. Vi mostreremo come Crimson Desert viene sviluppato e perfezionato e vi mostreremo il livello di qualità a cui puntiamo.”

Pearl Abyss ha anche ribadito che il gioco è in fase di sviluppo come esperienza AAA per il mercato delle console. Per quanto riguarda la data di lancio, l’anno scorso Pearl Abyss ha confermato che il gioco era stato posticipato nella seconda metà del 2023. Da allora non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sulla data di lancio, ma forse ne sapremo di più alla gamescom. La gamescom inizierà con la serata di apertura dal vivo il 22 agosto. Il produttore e conduttore Geoff Keighley ha anche confermato che il nuovo gameplay verrà mostrato durante l’evento.

Next Tuesday, join us at @gamescom Opening Night Live, to see a brand new look at the gameplay of CRIMSON DESERT (@CrimsonDesert_) from Pearl Abyss.

Catch the livestream everywhere at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/mEj030uEQN

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2023