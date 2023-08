Call of Duty Modern Warfare III: confermata la modalità zombie, un nuovo tipo di missioni e COD HQ

Call of Duty Modern Warfare III sta per essere rivelato ufficialmente in tutto il mondo oggi, ma ci sono già alcune informazioni ufficiali. Activision ha già rivelato Call of Duty HQ, una destinazione unica per tutti i contenuti della serie, ma c’è di più. Nello stesso post sul blog, lo studio ha confermato le missioni Open Combat nella campagna di Modern Warfare 3.

Resta da vedere cosa significhi “Open Combat”, ma potrebbe indicare missioni che non seguono un percorso lineare e offrono libertà in stile sandbox. Ci saranno anche un nuovo sistema di vantaggi e Combat Vests, un nuovo movimento Tac-Stance e nuove parti after-market per il Gunsmith. Per quanto riguarda i fan della modalità Zombie, i giocatori possono aspettarsi la “più grande offerta di Zombie fino ad oggi“. Di recente, come riportato da @charlieINTEL su Twitter, tramite la campagna di marketing ufficiale di Call of Duty, Activision sembra suggerire che la modalità Zombi preferita dai fan tornerà nel prossimo Modern Warfare 3. I messaggi inviati al numero che recita “Zombies” ricevono un clip audio in risposta, che suona come rumori non morti, per non dire altro. Ancora una volta, non sappiamo bene cosa intendano gli sviluppatori, ma se le voci sono vere, potrebbe essere simile a Outbreak 2.0 e consegnato come titolo free-to-play.

Call of Duty HQ consente ai giocatori di “navigare in tutti i loro contenuti in un unico posto” e semplificare la scelta del “gioco e delle modalità” desiderati. Altri punti salienti di cui l’editore è entusiasta includono un miglioramento del sistema Ricochet Anti-Cheat e una tabella di marcia per le stagioni post-lancio. COD HQ serve come “un punto di accesso” per tutti i contenuti futuri. È stato confermato che Call of Duty: Modern Warfare 2, Warzone e Modern Warfare 3 saranno inclusi.

Call of Duty Modern Warfare III verrà lanciato il 10 novembre per PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S.