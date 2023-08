Baldur’s Gate 3: ecco quando inizia il precaricamento su PS5

Lo sviluppatore Larian ha annunciato che i giocatori di PS5 possono iniziare a precaricare l’acclamato gioco di ruolo Baldur’s Gate 3 il 31 agosto in preparazione della data di uscita del gioco il 6 settembre sulla console. Il precaricamento è disponibile solo per coloro che hanno preordinato l’edizione Digital Deluxe del gioco.

Coloro che hanno preordinato l’edizione Standard del gioco possono iniziare il precaricamento il 4 settembre. Preordinando l’edizione Digital Deluxe i giocatori ottengono l’accesso anticipato al gioco a partire dal 2 settembre, mentre per i possessori dell’edizione Standard potranno giocare il gioco il giorno del lancio su PS5 del 6 settembre. Mentre Baldur’s Gate 3 ha ricevuto alcuni aggiornamenti per la versione PC del gioco, lo studio ha dichiarato che la versione PS5 del gioco incorporerà tutte le correzioni di bug e i miglioramenti che i giocatori PC hanno visto nel gioco. Una settimana dopo l’uscita di Baldur’s Gate 3, lo sviluppatore Larian Studios ha condiviso una serie di statistiche che riguardando il weekend di lancio del gioco. Lo studio ha rivelato che il tempo trascorso a giocare a Baldur’s Gate 3 si somma a un totale di 1.225 anni, una cifra altissima. Gli sviluppatori hanno confermato che il lavoro per risolvere un problema tecnico su Xbox sta continuando e spera di avere più notizie da condividere sullo stesso “entro la fine dell’anno“, suggerendo apparentemente che il titolo potrebbe non essere pronto per il lancio su Xbox Series X/S fino al 2024.

Articoli Consigliati Exoprimal ottiene nuove varianti con l’aggiornamento Title Update 1 Call of Duty Modern Warfare III: confermata la modalità zombie, un nuovo tipo di missioni e COD HQ

Il successo su PC di Baldur’s Gate 3 ha determinato un discreto successo per il gioco su PS5, con i report che indicano che il gioco era diventato uno dei giochi più preordinati su PS5 all’inizio di questo mese. Qui trovate la nostra recensione!