Exoprimal ottiene nuove varianti con l’aggiornamento Title Update 1

Exoprimal sta ricevendo il suo primo importante rilascio di contenuti sotto forma del nuovo aggiornamento Title Update 1. Il contenuto gratuito è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. L’aggiornamento porta con sé una serie di contenuti, in primo piano 10 nuove varianti Exosuit e più di 30 nuovi moduli. Ognuna delle nuove varianti Exosuit è dotata di armamenti unici, cambiando il modo in cui le tute cambiano grazie alle diverse distanze di combattimento effettive dei vari equipaggiamenti.

I nuovi Exosuits saranno disponibili nella modalità di gioco principale, nella modalità Dino Survival e nella modalità Savage Gauntlet. Le tute possono essere sbloccate gratuitamente aumentando di livello le versioni base delle Exosuit fino al livello 20. Capcom ha anche rivelato che supporterà Exoprimal con ulteriori drop di contenuti gratuiti con il lancio di ogni stagione. La seconda stagione del gioco dovrebbe iniziare nell’ottobre 2023 e porterà con sé una nuova mappa, un tipo di missione, piattaforme, moduli e contenuti di collaborazione con Street Fighter 6. Inoltre, la stagione 3 è prevista per gennaio 2024 e porterà con sé la variante Beta Exosuits, un nuovo boss Neo Triceratops e contenuti di un evento crossover di Monster Hunter. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Exoprimal è un gioco d’azione a squadre online in cui l’umanità, armata delle ipertecnologiche exocorazze, affronta i più feroci predatori della storia: i dinosauri. Le exocorazze sono suddivise per ruoli e ogni giocatore dovrà fornire il proprio contributo nella lotta ai dinosauri in varie modalità a squadre solo online. Siamo nell’anno 2040…L’improvvisa comparsa di orde di dinosauri ha sprofondato il mondo in una crisi che minaccia la sopravvivenza stessa dell’umanità. La multinazionale Aibius ha sviluppato Leviathan, un’IA avanzata che è in grado di prevedere gli attacchi. Questa tecnologia, in sinergia con le rivoluzionarie armature robotiche Aibius denominate exocorazze, garantisce all’umanità uno strumento con cui arginare l’ondata di dinosauri.

