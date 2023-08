Gangs of Sherwood: pubblicati due nuovi trailer

NACON e Appeal Studios sono lieti di condividere due nuovi video sul gioco d’azione e avventura cooperativo Gangs of Sherwood. Sven Panes Robelo, Game Designer di Appeal Studios, Raphaël Villegas, Concept Artist, e Andrea Di Stefano, Game Director hanno rivelato nuove informazioni sul sistema di combattimento e sui nemici del gioco. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile il 19 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

L’obiettivo del sistema di combattimento è stato quello di dare ai giocatori la sensazione di controllare eroi leggendari in fasi di azione dinamiche e intense. Ogni personaggio rappresenta un archetipo con abilità e attacchi speciali. In combattimento, gli eroi possono anche usare il loro “Istinto ribelle”, una modalità speciale che rafforza temporaneamente le loro abilità. I giocatori possono anche equipaggiare ogni personaggio con frammenti che garantiscono diversi tipi di poteri, come Rigenerazione e Paralisi. In Gangs of Sherwood, i giocatori devono sfidare molti tipi diversi di nemici: unità leggere, unità a distanza, mini-boss e, naturalmente, i boss principali, che sono facili da individuare, poiché ognuno ha un’arena dedicata. Individualmente, alcuni di loro non sono un problema per gli eroi, ma potrebbero rivelarsi una sfida maggiore se presenti in numero. Inoltre, anche i nemici hanno ruoli diversi: alcuni possono, ad esempio, conferire dei bonus ai propri alleati se non smaltiti in fretta, mentre altri possono incaricare il giocatore di interrompere le combo di attacco. Anche i diversi tipi di nemici hanno un aspetto diverso; questo è particolarmente vero per alcuni capi, vestiti con abiti che incorporano le caratteristiche di animali, come i leoni, come era comune per gli stemmi inglesi durante il Medioevo. Infine, ogni nemico ha attributi unici che richiedono ai giocatori di adottare strategie specifiche se vogliono emergere vittoriosi.

