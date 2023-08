Alan Wake 2 è stato rinviato, ma di soli 10 giorni

Alan Wake 2 è sicuramente uno dei titoli più attesi del 2023, ma l’attesa per il titolo di Remedy Entertainment è stata leggermente allungata, anche se di pochi giorni. Il team di sviluppo ha infatti comunicato che il survival-horror verrà pubblicato con 10 giorni di ritardo, con la data di pubblicazione su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC passata dal 17 ottobre al 27 ottobre.

“Un aggiornamento dal team di Alan Wake 2: abbiamo spostando il lancio di Alan Wake 2 dal 17 ottobre al 27 ottobre. Ottobre è un mese fantastico per i lanci di giochi e speriamo che questo slittamento di data dia più spazio a tutti per godersi i propri giochi preferiti. Non vediamo l’ora di mostrarvi cosa combina il romanziere preferito di tutti in The Dark Place la prossima settimana. Grazie per la vostra pazienza!”

Per “la prossima settimana”, chiaramente si intende l’Opening Night Live 2023, evento che vedrà la presenza per l’appunto anche di Alan Wake 2. Dunque, a quanto pare il piccolo rinvio non sembrerebbe essere dettato da questioni di natura tecnica, ma più probabilmente la ragione principale sarebbe un calendario di uscite abbastanza pieno nel mese di ottobre 2023.

