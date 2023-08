Call of Duty Modern Warfare III si mostra nel primo trailer gameplay, ecco tutte le novità

Per la prima volta dopo diversi anni, COD ritorna con un sequel diretto: Call of Duty Modern Warfare III. Il titolo riprende subito dopo gli eventi dell’incredibile blockbuster dello scorso anno Call of Duty Modern Warfare II . Questa nuovissima esperienza è programmata per essere lanciata in tutto il mondo venerdì 10 novembre, consentendo ai giocatori per la prima volta di continuare il loro viaggio, la loro progressione e la loro storia.

Lo sviluppatore principale Sledgehammer Games, in collaborazione con Infinity Ward, è pronto a offrire una campagna completa di operazioni ricche di azione che vanno da esperienze cinematografiche esclusive a “Open Combat Mission” in forma libera, con una scelta più ampia che mai per i giocatori. Il Capitano Price e la Task Force 141 affrontano la minaccia definitiva. L’ultranazionalista Vladimir Makarov sta estendendo la sua presa in tutto il mondo, costringendo la Task Force 141 a combattere come mai prima d’ora. Combattere significa prendere decisioni; utilizzando diversi equipaggiamenti e pianificando percorsi diversi attraverso ogni operazione attraverso una campagna coinvolgente ed elettrizzante. Oltre alle tipiche missioni cinematografiche del franchise, Modern Warfare III introduce le missioni di combattimento aperto, con un’enfasi ancora maggiore sulla scelta del giocatore. Naturalmente, avrai a disposizione tutte le armi, l’equipaggiamento e le tattiche presenti in un’esperienza per giocatore singolo di Modern Warfare ricca di azione, ma per alcuni dei tuoi impegni, sta a te decidere un corso appropriato di azione.

Le Open Combat Missions (OCMs) sono un’entusiasmante innovazione per la campagna di Call of Duty. Queste missioni non solo completano quelle cinematografiche, ma forniscono anche numerose scelte aggiuntive per quanto riguarda i metodi di completamento della missione. Ad esempio, se preferisci utilizzare tecniche stealth, potrete adottare un approccio silenzioso, utilizzando il visore per la visione notturna e armi con silenziatore per completare gli obiettivi senza che gli avversari si accorgano della vostra presenza. Sentitevi liberi di approfittare di qualsiasi veicolo operabile all’interno dell’area della missione. Sperimentate e sfruttate le attrezzature tattiche e letali che il gioco vi fornisce, grazie alla flessibilità di manovra attraverso il vasto panorama dell’AO di una missione, in modo da avvicinarsi agli obiettivi da più angolazioni. Insomma, potrete sbizzarrirvi come vorrete. Per ulteriori informazioni sul multiplayer e tutti dettagli visualizzate il post sul blog.

Per quanto riguarda il multiplayer, tutte le 16 mappe presenti al lancio dell’originale Modern Warfare 2 (2009) sono state modernizzate con nuove modalità e caratteristiche di gameplay, e saranno disponibili al lancio di Modern Warfare III. Tutto ciò per celebrare il 20° anniversario di Call of Duty con una delle più grandi collezioni di mappe multigiocatore di Modern Warfare mai create per il franchise. Modern Warfare III espande l’universo dei giocatori, con molto altro in arrivo nel periodo post-lancio, tra cui oltre 12 nuove mappe core 6v6 che alimenteranno le stagioni post-lancio e le nuove esperienze di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Warzone Mobile, quando verrà lanciato. Grazie al Carry Forward, per la prima volta nella storia di COD, una grande quantità di contenuti del precedente gioco Modern Warfare sarà trasferita e resa disponibile nel nuovo Modern Warfare. Tutti le armi e gli Operatori sbloccati in precedenza, o attualmente disponibili per i giocatori in Modern Warfare II, saranno trasferiti da Modern Warfare II a Modern Warfare lll. Come anticipato dai rumor, per la prima volta nell’universo di Modern Warfare, i giocatori possono fare squadra con altri team per sopravvivere e combattere enormi orde di non morti nella più grande mappa zombie di Call of Duty mai realizzata. Preparati per un’esperienza open-world player versus enemy (PvE) extraction survival contro alcuni dei più grandi nemici nella storia di Call of Duty.

Call of Duty Modern Warfare III: Edizione Cassaforte

Fornendo un numero eccezionale di vantaggi, l’Edizione Cassaforte è l’opzione principale per Modern Warfare III, disponibile al prezzo al dettaglio suggerito di 99,99€. Oltre al gioco completo, l’Edizione Cassaforte contiene quanto segue:

Accesso anticipato alla campagna (vantaggio del preordine)

(vantaggio del preordine) Open Beta Accesso anticipato (vantaggio preordine)

(vantaggio preordine) Pacchetto Operatore Soap (vantaggio preordine)

(vantaggio preordine) Pacchetto Operatore Nemesi

Due depositi di armi

BlackCell (una stagione), include il Battle Pass, il settore BlackCell che include 1.100 CP bonus, 50 Battle Token Tier Skip e altro

Per tutti gli altri dettagli sull’Edizione Cassaforte, visitate il post sul blog.

Call of Duty Modern Warfare III sarà disponibile per PC (Steam e Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a partire dal 10 novembre. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nelle settimane a venire.