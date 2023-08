Sonic Superstars confermato per la gamescom Opening Night Live 2023

La gamescom Opening Night Live di quest’anno sarà più incentrata sugli aggiornamenti per i titoli precedentemente annunciati che sugli annunci di nuovi giochi, e in vista dello spettacolo del 22 agosto, è stato confermato che molte delle principali uscite imminenti faranno parte di la scaletta che salirà sul palco quel giorno. Su Twitter, il produttore e conduttore della gamescom Opening Night Live Geoff Keighley ha recentemente annunciato che Sonic Superstars sarà presentato all’evento la prossima settimana. Negli ultimi giorni sono stati confermati anche numerosi altri titoli per l’Opening Night Live, tra cui Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Crimson Desert, Mortal Kombat 1, Black Myth: Wukong e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Di seguito una panoramica di Sonic Superstars tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole.

Articoli Consigliati Armored Core VI Fires of Rubicon: annunciato showcase per il 18 agosto Call of Duty Modern Warfare III si mostra nel primo trailer gameplay, ecco tutte le novità

Sonic Superstars uscirà questo autunno per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica per il platform a scorrimento laterale, ma gli elenchi dei rivenditori hanno suggerito che il gioco uscirà a ottobre.