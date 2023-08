Armored Core VI Fires of Rubicon: annunciato showcase per il 18 agosto

Armored Core VI: Fires of Rubicon di FromSoftware e Bandai Namco verrà lanciato la prossima settimana, ma non è mai troppo tardi per mostrare alcuni nuovi dettagli. Lo sviluppatore ha annunciato un nuovo showcase previsto per il 18 agosto alle 16:00 PDT (in Italia inizia dalle 00:45 del 19 agosto) per mettere in risalto la storia, il PvP e il gameplay delle missioni.

La storia è ambientata su Rubicon 3, un pianeta che ha affrontato un disastro senza precedenti, i Fuochi di Ebis, molto tempo fa a causa del raro materiale Coral. Diversi decenni dopo, Coral è riapparso e i vari mega corpo e le fazioni stanno combattendo. Interpretate un mercenario di nome C4-621 che lavora con il gruppo di Walter, assumendo lavori diversi e pericolosi. Per quanto riguarda il gameplay, sappiamo che le missioni hanno punti di controllo per modificare l’equipaggiamento e che i giocatori non perderanno valuta se muoiono in nessun momento. Il PvP è l’unica caratteristica che non è stata dettagliata, a parte il supporto riferito a 2-6 giocatori . Resta sintonizzato per maggiori dettagli quando andrà in onda lo showcase. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Unendo la comprovata esperienza in giochi di mech e la solidità del gameplay dei titoli FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon è il nuovo capitolo d’azione della celebre serie. I giocatori piloteranno i propri mech in emozionanti battaglie omnidirezionali, sfruttando gli enormi scenari e la mobilità dei propri mezzi a terra e in volo per assicurarsi la vittoria. Utilizzeranno un’ampia varietà di tattiche offensive e difensive a breve e lungo raggio per annientare i possenti boss nemici.

Armored Core VI: Fires of Rubicon uscirà il 25 agosto per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.