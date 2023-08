XBox 360 Marketplace chiuderà il 29 luglio 2024

Microsoft chiuderà il Marketplace di Xbox 360 il 29 luglio 2024, ha annunciato la società. A partire dal 29 luglio, gli utenti non potranno più acquistare nuovi giochi, contenuti scaricabili e altri contenuti di intrattenimento da Xbox 360 Store su console o Xbox 360 Marketplace su browser. Gli utenti potranno comunque acquistare giochi Xbox 360 e Xbox originali compatibili con le versioni precedenti e contenuti scaricabili tramite Xbox One, Xbox Series e Xbox.com, nonché continuare a scaricare e giocare ai giochi che già possiedono su Xbox 360, Xbox One o Xbox Series tramite compatibilità con le versioni precedenti. Di seguito i dettagli:

Questo novembre segnerà 18 anni dal lancio di Xbox 360. È stata una console che ha definito la generazione che ha invitato molti a lanciarsi nel gioco per la prima volta e connettersi con amici in tutto il mondo. Nel corso degli anni, abbiamo sentito storie di giocatori che hanno trovato un amore per i giochi per tutta la vita, a partire da artisti del calibro di Kameo , Gears of War , Fable 2 e altri classici per Xbox 360. Siamo entusiasti che così tanti fan continuino a giocare ai loro giochi Xbox 360 preferiti su Xbox 360 o su console più recenti grazie alla retro-compatibilità.

Durante il 2024 arrivano le seguenti modifiche:

Il 29 luglio 2024, Xbox smetterà di supportare la possibilità di acquistare nuovi giochi, contenuti scaricabili e altri contenuti di intrattenimento da Xbox 360 Store sulla console e Xbox 360 Marketplace ( marketplace.xbox.com

In relazione a questa modifica, l’app Microsoft Movies & TV non funzionerà più su Xbox 360, il che significa che i contenuti TV e film non saranno più visualizzabili su Xbox 360 dopo il 29 luglio 2024.

Questa modifica non influirà sulla possibilità di utilizzare i giochi per Xbox 360 oi contenuti scaricabili già acquistati. I contenuti di gioco per Xbox 360 acquistati in precedenza saranno ancora disponibili per la riproduzione, non solo sulla console Xbox 360 ma anche sui dispositivi Xbox One e Xbox Series X|S grazie alla compatibilità con le versioni precedenti.

