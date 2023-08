Warhammer 40000 Darktide: nuovo sistema di alberi delle abilità in arrivo ad ottobre

Warhammer 40000: Darktide sta subendo una revisione completa del suo sistema di progressione di livellamento e abilità. Secondo PCGamer, lo sviluppatore Fatshark lavorerà per portare un nuovo albero delle abilità su Darktide a ottobre. Mentre attualmente, Warhammer 40.000: Darktide premia i giocatori con la scelta di un nuovo vantaggio ogni 5 livelli fino a un livello massimo di 30, con il nuovo sistema, i giocatori otterranno un punto abilità ogni livello, che potranno utilizzare per farsi strada un albero delle abilità per sbloccare nuove abilità passive e attive.

Secondo Fatshark, ciascuna delle quattro classi di personaggi giocabili in Darktide presenterà tre rami principali. Mentre uno dei rami rappresenterà la classe come gioca attualmente, gli altri due rami avranno nuove abilità e abilità che cambieranno il modo in cui la classe può giocare in modi unici. L’albero delle abilità presenterà i nodi principali separati da una serie di abilità passive più piccole e nodi modificatori. Alcune delle nuove abilità includono una nuova abilità Punizione in stile fulmine per lo Psionico e una nuova granata gigante per l’Ogryn. Secondo lo studio, questi alberi delle abilità venivano sviluppati prima del lancio di Darktide, ma non erano pronti per il rilascio nel gioco completo. Questo importante aggiornamento per Warhammer 40,000: Darktide non ha ancora una data di rilascio, ma è previsto per ottobre. Di seguito una panoramica del titolo:

Riconquistate la città di Tertium dalle orde di nemici assetati di sangue in questo brutale e intenso sparatutto d’azione. Warhammer 40000: Darktide è la nuova esperienza co-op dai premiati creatori della serie Vermintide. Nelle profondità della città alveare, i semi della corruzione minacciano di schiudersi e trasformarsi in un’inarrestabile forza oscura. Una misteriosa e terrificante potenza vuole prendere il controllo dell’intera città. Insieme ai tuoi alleati dell’Inquisizione, dovrete eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos. Quando Tertium cadrà, i reietti saliranno al potere.

Warhammer 40000: Darktide è disponibile su PC tramite Steam.