EA SPORTS FC 24: nuovi dettagli e trailer su Club e Volta

Cross-play: In EA SPORTS FC 24, gli amici possono condividere un Club indipendentemente dal luogo fisico da cui giocano: grazie al nuovo cross-play i giocatori con console di vecchia generazione (PS4/Xbox One) possono scendere in campo insieme, così come i giocatori della generazione attuale (PS5/Xbox Series X|S/PC). In questo modo sono state sbloccate anche le classifiche unificate, una per ogni generazione, così che i giocatori con console diverse possano competere l’uno contro l’altro per il posizionamento globale.