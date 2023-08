Assassin’s Creed Mirage riceverà un trailer sulla creazione di Baghdad

Ubisoft ha annunciato che rilascerà un nuovo trailer per il prossimo Assassin’s Creed Mirage il 18 agosto, questa volta incentrato su come lo studio ha creato l’ambientazione del gioco della Baghdad del IX secolo. Lo studio ha anche rivelato che questo sarà l’ultimo video dietro le quinte pubblicato dallo studio prima dell’uscita del titolo, che è prevista per

La data di uscita è stata recentemente anticipata di una settimana con la società che ha annunciato che Assassin’s Creed Mirage è ora entrato in fase Gold. Ciò significa che lo sviluppo principale del gioco è stato completato e la copia master del gioco è stata inviata per il processo di certificazione prima del rilascio. La Baghdad del IX secolo era una vivace metropoli ed è un perfetto terreno di caccia urbano in cui Basim può braccare le prede sfruttando la più ampia dotazione di strumenti di sempre. Esplorando Baghdad, il giocatore potrà ricevere contratti e potenziamenti da una rete di studi degli Occulti in sparsi per tutta la città, ottenere indizi sui bersagli ed eliminarli con assassinii rapidi. Ubisoft ha anche affermato che, piuttosto che essere eccessivamente lungo come Origins, Odyssey e Valhalla, Assassin’s Creed Mirage si concentrerà invece sull’offrire un’esperienza più serrata, con una longevità che si attesta sulle 20-24 ore affinché i giocatori finiscano la storia principale. Mirage è pubblicizzato come una lettera d’amore per l’originale Assassin’s Creed. Il gameplay è incentrato su parkour, azione furtiva e assassinii, segnando un ritorno allo stile action-adventure dei titoli di Assassin’s Creed rilasciati prima delle più estese serie in stile RPG Origins, Odyssey e Valhalla.

Articoli Consigliati Shadow Gambit The Cursed Crew è finalmente disponibile Dead Island 2 arriverà su “un’altra piattaforma”

Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC dal 5 ottobre. Al momento, Ubisoft non ha in programma di rilasciare DLC o espansioni post-lancio per il gioco.