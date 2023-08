Con Shadow Tactics: Blades of the Shogun e Desperados 3, lo sviluppatore Mimimi Games ha realizzato due eccellenti giochi di tattiche stealth in tempo reale negli ultimi anni, e lo sviluppatore è ora uscito con un altro titolo in quella linea di giochi. Shadow Gambit: The Cursed Crew è finalmente disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Il gameplay è incentrato su tattiche in tempo reale ed enfatizza la furtività sopra ogni altra cosa, mettendo i giocatori in vaste sandbox stealth e incoraggiando la sperimentazione e la creatività nel modo in cui usi l’ambiente circostante a tuo vantaggio e cosa fai con il set unico di abilità del tuo equipaggio. Date un’occhiata al trailer di lancio qui sotto per un assaggio di ciò che ha in serbo. Di seguito la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Ehi, pirata maledetto! Questo è Shadow Gambit: The Cursed Crew, un nuovissimo gioco di strategia stealth ambientato in una versione alternativa dell’Età d’Oro della Pirateria. La maledizione delle anime perdute infesta il misterioso arcipelago dei Caraibi Perduti, che è sotto il controllo delle terribili forze dell’Inquisizione. Disprezzano tutto ciò che è soprannaturale e usano il fuoco divoratore di anime per dare la caccia ai pirati maledetti come te.

Radunate la vostra ciurma di pirati maledetti

Partite per un viaggio con la piratessa Afia e cerca le leggendarie perle nere per ridare vita al tuo equipaggio maledetto. Potrete giocare con tutti e otto i vostri compagni di avventura, che hanno personalità peculiari e poteri soprannaturali unici. Lanciate alleati o nemici con il cannone magico di Gaelle, usa l’ancora dell’anima di Mr. Mercury per aprire un portale magico o viaggia nello spaziotempo per sferrare attacchi furtivi con la mitica spada di Afia.

hadow Gambit: The Cursed Crew è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.