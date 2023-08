Dead Island 2 arriverà su “un’altra piattaforma”

L’attesa per Dead Island 2 è durata quasi un decennio, ma il gioco è stato finalmente lanciato all’inizio di quest’anno e si è rivelato un successo sia critico che commerciale. A maggio, è stato rivelato che il gioco di ruolo d’azione aveva venduto oltre 2 milioni di unità in tutto il mondo e, cosa abbastanza interessante, Embracer Group, società madre dell’editore Deep Silver, si aspetta che le vendite accelereranno il prossimo anno quando il gioco verrà lanciato per un’altra piattaforma.

Il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, lo ha confermato durante la recente chiamata sugli utili trimestrali della società, dove, dopo aver osservato che Dead Island 2 continua a soddisfare le aspettative nei mesi successivi al lancio, ha aggiunto che il gioco verrà lanciato per “un’altra piattaforma” nell’anno a venire, che contribuirà a incrementare ulteriormente le vendite. Wingefors ha affermato che:

Articoli Consigliati Baldur’s Gate 3: disponibile l’hotfix 4 Shadow Gambit The Cursed Crew è finalmente disponibile

“Penso che Dead Island abbia avuto una finestra di rilascio davvero forte, quindi abbiamo visto prestazioni più normali, secondo le aspettative. Ciò che ora ci aspettiamo ovviamente sono le promozioni, ma principalmente l’aggiunta di nuovi contenuti in arrivo, quindi c’è una quantità significativa di contenuti in arrivo per il gioco nel corso dell’anno, che migliorerebbe anche le vendite del gioco base. Poi guardando un anno avanti, avremmo una versione su un’altra piattaforma che genererà anche vendite multiple.”

È interessante notare che Wingefors non ha specificato su quale piattaforma arriverà il gioco il prossimo anno, il che, come puoi immaginare, ha suscitato alcune speculazioni. Recente report hanno affermato che il successore di Nintendo Switch uscirà nella seconda metà del 2024: Il titolo, quindi, potrebbe essere lanciato per la piattaforma Nintendo di nuova generazione.

Attualmente, Dead Island 2 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. La sua prima espansione verrà lanciata nel quarto trimestre di quest’anno, mentre la sua seconda espansione arriverà nel secondo trimestre del 2024.ù