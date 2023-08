Baldur’s Gate 3: disponibile l’hotfix 4

Larian Studios ha recentemente rilasciato un nuovo hotfix per Baldur’s Gate 3, ma lo ha tolto subito dopo a causa di un raro problema del compilatore che ha provocato arresti anomali eccessivi. L’hotfix 4 è di nuovo disponibile con il problema risolto, ma lo sviluppatore sta modificando la distribuzione della patch per evitare che l’incidente si ripeta nuovamente.

Larian Studios ha spiegato in un post della community di Steam:

“L’hotfix 4 è stato sottoposto a una rigorosa pipeline di QA ed è stato confermato come candidato per il rilascio ieri. Tuttavia, abbiamo attivato una ricostruzione della versione relativamente all’ultimo minuto per modificare il numero di versione. La versione era, sfortunatamente, afflitta dalla corruzione del compilatore, che stava causando alcune eccezioni che non avrebbero causato arresti anomali – avete indovinato – causando arresti anomali. Poiché problemi del compilatore come quelli sono estremamente rari, non eravamo preparati per questo. Avremmo dovuto esserlo. Abbiamo incasinato. Non ha aiutato il fatto che sia successo nel peggior momento possibile della giornata, ma fortunatamente abbiamo studi in più paesi. Durante la notte (per l’Europa), i nostri team in Canada e Malesia hanno lavorato per diagnosticare cosa è andato storto, in modo che il lavoro potesse iniziare a ridistribuire una versione corretta dell’hotfix.”

Per garantire il controllo della qualità in futuro, Larian garantirà che qualsiasi modifica “non importa quanto piccola o innocua” passerà attraverso “la nostra pipeline QA completa e completa, che include un team QA interno globale, test automatizzati, unit test, e test di compatibilità del salvataggio del gioco“. Con l’Hotfix 4 ormai disponibile, Larian sta ora lavorando alla Patch 1, che presenta oltre 1000 modifiche e correzioni. In arrivo anche la Patch 2 che aggiungerà alcune funzionalità richieste dalla community.

Tutte le correzioni e i miglioramenti apportati finora a Baldur’s Gate 3 verranno trasferiti nella versione PS5, che sarà disponibile dal 6 settembre. Resta sintonizzato per maggiori dettagli e, nel frattempo, dai un’occhiata alla nostra recensione della versione per PC.