Quantum Recharged è finalmente disponibile

Finalmente è disponibile su PC tramite Steam ed Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X|S, il titolo Quantum: Recharged una gemma dal sapore puramente retro arricchita da dettagli contemporanei. A 40 anni dal suo debutto nelle sale giochi, il nuovo titolo Recharged amplia il gameplay classico introducendo una varietà più ampia di nemici letali e alcune nuove mosse per bilanciare le probabilità. Trovate il trailer qui sotto.

In Quantum: Recharged, i giocatori devono sconfiggere orde di nemici circondando e intrappolando gli avversari con la propria nave per creare zone mortali che possano distruggerli. Senza armi, laser o missili a bordo per abbattere i nemici, l’IP sfida i giocatori a evitare danni e progredire attraverso livelli sempre più difficili padroneggiando la manovrabilità della loro nave.Un mix frenetico di gameplay e risoluzione rapida delle difficoltà, questo titoloè uno spettacolo cosmico visivo accompagnato da una colonna sonora originale e dinamica della pluripremiata compositrice Megan McDuffie, con melodie incalzanti e ritmi coinvolgenti. Le caratteristiche chiave del gioco includono:

Articoli Consigliati Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: nuovo gameplay alla gamescom Opening Night Live Baldur’s Gate 3: disponibile l’hotfix 4

Ciò che è Vecchio è anche Nuovo : usa mosse e potenziamenti modernizzati per evitare gli attacchi laser mortali da parte dei Quark e i Neutroni in agguato, mentre sfrecci attraverso il campo di battaglia in volo.

: usa mosse e potenziamenti modernizzati per evitare gli attacchi laser mortali da parte dei Quark e i Neutroni in agguato, mentre sfrecci attraverso il campo di battaglia in volo. Modalità folli : due modalità di gioco – Modalità Sfida e Modalità Arcade – ti incoraggiano a lottare attraverso 25 livelli unici o semplicemente a sopravvivere il più a lungo possibile contro orde di nemici progressivamente più pericolosi.

: due modalità di gioco – Modalità Sfida e Modalità Arcade – ti incoraggiano a lottare attraverso 25 livelli unici o semplicemente a sopravvivere il più a lungo possibile contro orde di nemici progressivamente più pericolosi. Potenziamenti : bilancia le probabilità con bonus che appaiono casualmente, come schivate illimitate, abilità di congelamento nemico e nodi di vita extra. Un potenziamento potrebbe cambiare le sorti della battaglia, ma più potenziamenti avranno un impatto ancora più significativo.

: bilancia le probabilità con bonus che appaiono casualmente, come schivate illimitate, abilità di congelamento nemico e nodi di vita extra. Un potenziamento potrebbe cambiare le sorti della battaglia, ma più potenziamenti avranno un impatto ancora più significativo. Co-Op e Classifiche: copri più terreno con un amico in tutte le modalità di gioco per eliminare strategicamente i nemici insieme e competere nelle classifiche globali sia nelle modalità Arcade sia in quella Sfida.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.