Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: nuovo gameplay alla gamescom Opening Night Live

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha mostrato un’incredibile promessa e un ribaltamento della situazione in tutto ciò che è stato mostrato finora. Sembra che il gioco di ruolo d’azione di CD Projekt RED sarà finalmente in grado di sfruttare il suo potenziale con la sua imminente espansione. E con il suo lancio non lontano ora, abbastanza presto, daremo un’altra occhiata a ciò che avrà in serbo.

Il produttore e conduttore della gamescom Opening Night Live, Geoff Keighley, ha rivelato che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty riceverà un nuovo trailer gameplay durante lo showcase della prossima settimana, il 22 agosto. Keighley ha precedentemente affermato che la Gamescom Opening Night Live di quest’anno sarà più focalizzata sulla fornitura di aggiornamenti sui titoli in arrivo piuttosto che sull’annuncio di nuovi titoli. All’appello saranno presenti giochi come Mortal Kombat 1, Crimson Desert, Alan Wake 2 e tanti altri ancora. Persino Enotria: The Last Song, l’attesissimo soulslike ARPG sviluppato da Jyamma Games si mostra con la Demo su Unreal Engine 5 alla gamescom 2023.

Phantom Liberty è un’espansione spy-thriller per Cyberpunk 2077 dove vestiremo nuovamente i panni di V, un mercenario cyberpunk. Dovremmo farci strada affrontando una missione impossibile, tra spionaggio e sopravvivenza. Inoltre, il nuovo DLC ci permetterà di utilizzare nuove abilità, provare nuove armi e tecnologie. Phantom Libetry ci farà immergere in una rete di tradimenti e manovre politiche. Sappiamo anche l’attore Idris Elba vestirà i panni di Solomon Reed, un agente FIA per la NUSA. La nuova espansione sarà ambientata nel nuovo quartiere Dogtown di Night City. Il presidente ha fatto schiantare la Space Force One su questo umile distretto, ricco di nuovi personaggi da scoprire e intrighi. Ecco la descrizione ufficiale:

Phantom Liberty è una nuova avventura thriller di spionaggio per Cyberpunk 2077. Ritorna nei panni del mercenario potenziato dal cyber V e intraprendi una missione di spionaggio e intrighi ad alto rischio per salvare il presidente della NUS. Nel pericoloso quartiere di Dogtown, devi stringere alleanze all’interno di una rete di lealtà in frantumi e sinistre macchinazioni politiche. Hai quello che serve per sopravvivere?

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty verrà lanciato il 26 settembre per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Tuesday, don't miss a world premiere new look at the gameplay of @CyberpunkGame 2077: Phantom Liberty during @gamescom Opening Night Live.

Streaming everywhere LIVE at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/tUVokpnN6L

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2023