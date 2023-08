Angry Birds: SEGA ha completato l’acquisizione di Rovio

Ad aprile, SEGA Sammy Holdings ha dichiarato i suoi piani per fare una “offerta pubblica di acquisto” per acquisire “la totalità delle azioni e delle opzioni in circolazione di Rovio“, per un costo totale di 706 milioni di euro (776 milioni di dollari). Oggi l’account Twitter ufficiale di SEGA ha pubblicato un’immagine di Sonic, Tails e Knuckles che collaborano con gli Angry Birds, confermando che la fusione è stata completata. Il tweet riporta:

“Benvenuto nella famiglia SEGA, Rovio! Siamo così entusiasti di celebrare l’ingresso di Rovio nel gruppo Sega. Preparati per emozionanti avventure che ti aspettano.”

Quando è stata annunciata ad aprile, l’acquisizione è stata considerata una “acquisizione amichevole“, poiché Sega ha dichiarato che il consiglio di amministrazione di Rovio aveva “accettato ed espresso sostegno all’offerta pubblica di acquisto”. Sega aveva anche dichiarato di voler chiudere l’affare entro la fine di settembre. Secondo la sua dichiarazione avvenuta ad aprile, SEGA ha acquisito lo studio Angry Birds per rafforzare il proprio palinsesto di giochi per dispositivi mobili dal vivo. Vuole utilizzare il know-how distintivo di Rovio nelle operazioni di gioco mobile di servizi live per portare i titoli attuali e nuovi di Sega nel mercato globale dei giochi mobili, dove c’è un grande potenziale. Allo stesso tempo, Sega afferma anche che Rovio vuole andare oltre i giochi per dispositivi mobili e vuole aiutarla a raggiungere questo obiettivo:

“Rovio mira a espandere la sua piattaforma al di fuori dei giochi mobili e Sega cercherà attivamente di supportare questo processo attraverso le sue capacità.”

Haruki Satomi, presidente e CEO del gruppo di SEGA Sammy Holdings, ha dichiarato ad aprile:

“Tra il mercato globale dei giochi in rapida crescita, il mercato dei giochi mobili ha un potenziale particolarmente elevato ed è stato l’obiettivo a lungo termine di Sega accelerare la sua espansione in questo campo. Mi sento felice di poter annunciare una transazione del genere con Rovio, una società proprietaria di Angry Birds, amata in tutto il mondo, e sede di molti dipendenti qualificati che supportano lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili leader del settore dell’azienda e le capacità operative. Storicamente, come rappresentato dalla serie Sonic the Hedgehog, Sega ha rilasciato innumerevoli titoli di videogiochi su varie piattaforme di gioco. Sono fiducioso che, attraverso la combinazione dei marchi, dei personaggi, dei fan di entrambe le società, nonché della cultura e della funzionalità aziendale, si creeranno sinergie significative in futuro.”