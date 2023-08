NBA 2K24: in arrivo il Season Pass e altre novità

Le Stagioni si stanno evolvendo in NBA 2K24 con due importanti aggiornamenti che aggiungeranno

modalità di gioco e possibilità di guadagnare ricompense ogni sei settimane. Oltre alla solida esperienza di ricompense gratuite che i giocatori conoscono e amano, NBA 2K24 offrirà anche opzioni premium di Season Pass per coloro che desiderano guadagnare ancora più ricompense durante ogni passaggio di livello in ogni Stagione. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

NBA 2K24 Seasons sarà caratterizzato da un nuovo percorso di progressione stagionale unificato che

combina MyCAREER e MyTEAM in un unico sistema di ricompense lineare. Nel corso di ogni stagione, i

giocatori guadagneranno una ricompensa da entrambe le modalità ogni volta che raggiungeranno

un nuovo livello. Con il nuovo percorso di progressione stagionale, i giocatori avranno più scelta nel modo in

cui guadagnare le ricompense, con ampia libertà di esplorare tutto ciò che NBA 2K24 ha da offrire, senza

compromettere i loro progressi. NBA 2K24 presenterà due opzioni di Season Pass premium: Pro e Hall of Fame. Di seguito una panoramica:

L’esperienza gratuita (FREE) – continuerà a essere aperta a tutti i giocatori, offrendo la

medesima qualità delle scorse Stagioni di NBA 2K.

Premium e molto altro ancora.

of Fame include anche una ricompensa aggiuntiva per il Season Pass, per un totale di

cinque ricompense per il Season Pass, un boost XP del 15% per l’intera stagione, 10 salti di

livello e altro ancora.

of Fame include anche una ricompensa aggiuntiva per il Season Pass, per un totale di cinque ricompense per il Season Pass, un boost XP del 15% per l’intera stagione, 10 salti di livello e altro ancora. *NBA 2K24 Pro Season Pass e Hall of Fame Pass richiedono il gioco base, una connessione a

Internet e un account NBA 2K.

NBA 2K24 sarà disponibile dal giorno 8 settembre su Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.