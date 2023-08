Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: annunciato un nuovo REDstream, si terrà nel periodo della gamescom 2023

Non solo Opening Night Live 2023! CD Projekt RED ha deciso di dare ampio spazio a Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, la prima grande espansione di Cyberpunk 2077. Durante il periodo della gamescom 2023 infatti, il publisher polacco terrà un nuovo episodio di REDstreams. L’appuntamento con i nuovi dettagli legati all’espansione è previsto per il prossimo 24 agosto alle ore 16:00 italiane. Di seguito il tweet tradotto in italiano:

“Preparatevi per il prossimo episodio di REDstreams, dove i nostri host

Lilayaah e AlicjaKozera, insieme ai loro ospiti: Kacper Niepokólczycki (Lead Environment Artist) e Gabe Amatangelo (Game Director), parleranno di diverse caratteristiche che verranno con il prossimo grande aggiornamento e l’espansione Phantom Liberty! Gioco incluso! Interessati? Sintonizzatevi sul nostro canale Twitch: https://twitch.tv/cdprojektred il 24 agosto alle 16:00 CEST.”

Dunque, oltre a ciò che verrà proposto durante l’Opening Night Live 2023, ci verranno forniti tante altre informazioni e immagini tratte da Cyberpunk 2077 Phantom Liberty grazie a questo streaming dedicato. Pronti per la grande scorpacciata?

