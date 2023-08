Call of Duty Modern Warfare 3: la serie non finirà con il nuovo capitolo

Call of Duty: Modern Warfare 3 del 2011 ha rappresentato la conclusione della sottoserie Modern Warfare, almeno fino al suo ritorno con il reboot del 2019. A differenza della trilogia originale, però, la serie reboot di Modern Warfare non si concluderà con l’imminente terzo capitolo.

Questo secondo il direttore narrativo di Call of Duty, Brian Bloom, che in una recente intervista al Washington Post ha dichiarato che la serie reboot ha ancora molte storie e archi di personaggi da coprire e che, anche con tre giochi all’attivo, è “appena iniziata”.

Brian Bloom ha dichiarato:

Pensiamo agli archi dei personaggi come se andassero in una direzione, ma possono anche uscire dal loro arco, possono andare all’indietro, le persone possono evolversi e decadere. Tutte queste cose offrono un terreno ricco e fertile per raccontare storie, e questo non si fermerà. Anzi, direi che abbiamo appena iniziato. Activision ha recentemente presentato Call of Duty: Modern Warfare 3 nella sua interezza, illustrando i tre componenti principali dell’esperienza e le loro principali caratteristiche, tra cui il multiplayer e le sue mappe rimasterizzate, la campagna per giocatore singolo e le sue missioni “Open Combat”, e una nuova modalità di estrazione PvE open world per la modalità Zombi preferita dai fan.