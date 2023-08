Immortals of Aveum: svelati i requisiti PC

Ascendant Studios ha recentemente annunciato che il suo imminente sparatutto magico in prima persona per giocatore singolo Immortals of Aveum è diventato Gold e, a pochi giorni dall’uscita del gioco, lo sviluppatore ha anche dettagliato i requisiti di sistema per la versione PC con quattro impostazioni.

Per le impostazioni più alte, che vedranno il gioco girare a 4K e 120 FPS, sarà necessaria una Radeon RX 7900XTX o una GeForce RTX 4090 (con 24 GB di VRAM), insieme a un Ryzen 9 7950X3D o un i9-13900KS. Nel frattempo, per le impostazioni 4K/60 FPS, è necessaria una Radeon RX 7900XT (20 GB di VRAM) o una GeForce RTX 4080 (16 GB di VRAM), insieme a un Ryzen 7 5700X o un i7-12700K.

Articoli Consigliati Opening Night Live 2023: l’Hype Trailer ci prepara alla gamescom 2023, ecco tutti i titoli confermati all’ONL The Texas Chain Saw Massacre Recensione: aprite questa porta

Sono state rivelate anche le specifiche per le impostazioni inferiori, che gireranno a 1080p/60 FPS o 1440p/60 FPS, e anche con le impostazioni più basse sono piuttosto impegnative, richiedendo una Radeon RX 5700XT (8 GB di VRAM) o una GeForce RTX 2080 Super (8 GB di VRAM), insieme a un Ryzen 7 3700X o un i7-9700. Tutte le impostazioni richiedono inoltre 16 GB di RAM e 70 GB di spazio di archiviazione libero, mentre è consigliata anche un’unità SSD.

I requisiti di sistema completi sono riportati di seguito. Nel frattempo, Ascendant Studios ha anche confermato che la versione PC del gioco sarà dotata di supporto per DLSS 3 e FSR 2.2.

Immortals of Aveum verrà lanciato il 22 agosto per PC, PS5 e Xbox Serie X/S. Il pre-caricamento è attualmente attivo su PC e Xbox Series X/S, e sarà attivo domani per PS5. Su console, il gioco girerà a 60 FPS e sarà dotato di supporto FSR 2.