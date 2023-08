ASUS ROG sarà presente alla gamescom 2023: ecco tutte le attività

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia diverse attività programmate per gamescom 2023: il 22 agosto alle 16:00 verrà trasmesso in live streaming l’evento stampa, durante il quale verranno presentati nuovi, entusiasmanti prodotti. In quest’occasione ROG presenterà le proprie più recenti ed evolute proposte hardware, nonché diverse periferiche e innovazioni che portano il gaming ad un livello superiore. Saranno presenti all’evento stampa di ROG anche influencer e personalità di spicco del settore dei videogiochi per condividere le loro opinioni sulle ultime novità dell’arsenale ROG. Ma non è tutto, perché quest’anno ad affiancare la presentazione stampa ci saranno anche la campagna ROG Gamescom 2023 Giveaway e diverse altre attività pesante per coinvolgere i propri fan durante il Gamescom 2023, in programma a Colonia, in Germania, dal 22 al 24 agosto.

Programma dell’evento ROG Gamescom

Articoli Consigliati Opening Night Live 2023: il Geoff’s Hype Trailer ci prepara alla gamescom 2023, ecco tutti i titoli confermati all’ONL Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: annunciato un nuovo REDstream, si terrà nel periodo della gamescom 2023

22 agosto, ore 16:00 – evento stampa ROG Gamescom

23 agosto, dalle ore 20:00 – ROG Talk e ROG Party (ROG Party inizierà subito dopo il ROG Talk)

L’evento stampa della Gamescom sarà trasmesso in live streaming da Colonia. L’evento svelerà tutte le ultime novità di casa ROG, tra cui i nuovi prodotti della rinnovata collaborazione ROG x Evangelion. A seguire numerosi influencer del settore tecnologico e dei videogiochi animeranno un format del tutto nuovo, il ROG Talk, ideato per condividere il loro punto di vista e svelare tutti i dettagli della nuova lineup di prodotti. I contenuti del ROG Talk saranno poi disponibili anche attraverso i social media.

ROG Gamescom 2023 Giveaway

In occasione della fiera del gaming più attesa ed importante a livello europeo, ROG ha organizzato anche una campagna speciale per i propri fan – la ROG Gamescom 2023 Giveaway che dall’1 agosto fino al 22 agosto offre la possibilità di vincere fantastici prodotti, tra cui le nuovissime ed esclusive schede grafiche ROG Strix GeForce RTX™ 4090 24 GB GDDR6X OC EVA-02 Edition, i mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, sviluppati per elevare le proprie performance di gioco, e le spettacolari tastiere gaming ROG Azoth per avvicinarsi al mondo delle tastiere custom con tutto lo stile e la qualità tipicamente ROG. Per partecipare, è sufficiente visitare il microsito ROG Gamescom per iscriversi e completare il maggior numero di attività elencate. Si possono guadagnare ancora più opportunità di vittoria postando contenuti legati ai prodotti ROG o a Evangelion sui propri social media, come una foto della prioria collezione di EVA, una foto scattata indossando l’abbigliamento RED preferito da Asuka, oppure condividendo una visita al proprio negozio ASUS/ROG preferito o magari la storia del primissimo prodotto ROG acquistato. Per essere valido il post deve contenere il tag con l’account ufficiale @asusrog e includere gli hashtag #roggamescom23 e #ROGxEVANGELION.

Prodotti in palio:

Scheda grafica ROG Strix GeForce RTX™ 4090 24 GB GDDR6X OC EVA-02 Edition (2 vincitori)

Mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition (5 vincitori)

Tastiera gaming ROG Azoth 75% (5 vincitori)

Gamescom Watch2Win Challenge

La Gamescom Watch2Win Challenge offrirà ai fan presenti all’evento e a tutti quelli che seguiranno il live stream un’ulteriore possibilità di vincere esclusivi prodotti ROG. I fan dovranno rispondere ad alcune domande relative all’evento di lancio e al ROG Talk per poter vincere schede madri, monitor e altri accessori gaming ROG. La Gamescom Watch2Win Challenge si svolgerà dal 22 agosto al 22 settembre 2023 (terminerà alle 23:59 del 22/9).

I premi in palio in questo caso sono: