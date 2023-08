Black Myth Wukong: pubblicata anteprima della demo

Black Myth: Wukong ha continuato a stupire in tutti i suoi trailer sin dal suo annuncio alcuni anni fa, e se i filmati e i dettagli di gioco più recenti sono qualcosa su cui basarsi, il titolo action-RPG continua a prendere una forma solida. Di recente, è stato annunciata la presenza dell’IP all’Opening Night Live della gamescom 2023.

IGN ha pubblicato una nuova anteprima pratica della demo di gioco di Black Myth: Wukong che non solo mostra nuovi filmati di gioco, ma rivela anche nuovi dettagli sul suo combattimento, sulla struttura della missione e altro ancora. Secondo l’anteprima, il titolo adotta un approccio semi-open world, con i giocatori che attraversano una vasta area da un’altra e ogni area presenta anche più percorsi ramificati. In vero stile Soulslike, permette di esplorare le mappe e di imbattersi anche in boss nascosti. Per quanto riguarda il combat system, nonostante le sue somiglianze con i titoli Soulslike, Black Myth: Wukong cerca una soluzione diversa, poiché per la maggior parte del tempo, i giocatori dovranno usare come arma principale è un bastone. Ci sono tre posizioni di combattimento tra cui scegliere ed si possono combinare attacchi sia leggeri che pesanti. L’uso di attacchi pesanti richiede Focus, che è qualcosa che i giocatori possono ottenere scatenando attacchi leggeri.

Articoli Consigliati Honkai Star Rail: Celestial Eyes Above Mortal Ruins sarà disponibile dal 30 agosto Armored Core VI Fires of Rubicon: pubblicato lo spot pubblicitario

Durante il gameplay, vengono mostrati anche attacchi magici come con le abilità di trasformazione che permettono ai giocatori di trasformarsi in diverse bestie e animali, come un lupo avvolto nel fuoco; le nuove abilità di trasformazione possono anche essere sbloccate completando alcune missioni secondarie. Inoltre, si possono usare anche gli incantesimi. Inoltre, La demo del gioco sarà giocabile alla gamescom 2023. Trovate il video qui sotto per maggiori dettagli.

Black Myth: Wukong uscirà il prossimo anno per PS5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.