Armored Core VI Fires of Rubicon: pubblicato lo spot pubblicitario

Il prossimo grande gioco di FromSoftware potrebbe non essere un Soulslike, ma semplicemente in virtù di essere un nuovo importante gioco FromSoftware (e il tanto atteso ritorno di un franchise cult classico), Armored Core VI: Fires of Rubicon ha generato la sua giusta dose di entusiasmo in la preparazione al suo lancio.

E con quel lancio proprio dietro l’angolo ora, l’editore Bandai Namco sta continuando ad aumentare l’hype. Ha rilasciato un breve nuovo annuncio televisivo per il gioco in Giappone, che, nella sua durata di 15 secondi, offre scorci di alcune delle azioni mech ad alto numero di ottani che il gioco porterà sul tavolo al momento della sua uscita. Viene mostrata molta azione esplosiva, mentre otteniamo anche alcuni scatti di alcuni dei mech enormi e intimidatori che affronterai nel gioco. Dai un’occhiata qui sotto. Molti nuovi dettagli sono stati recentemente rivelati per Armored Core VI, con FromSoftware che ha svelato il suo multiplayer PvP , confermando che presenterà una modalità foto al momento del lancio e altro ancora. La storia è ambientata su Rubicon 3, un pianeta che ha affrontato un disastro senza precedenti, i Fuochi di Ebis, molto tempo fa a causa del raro materiale Coral. Diversi decenni dopo, Coral è riapparso e i vari mega corpo e le fazioni stanno combattendo. Interpretate un mercenario di nome C4-621 che lavora con il gruppo di Walter, assumendo lavori diversi e pericolosi. Per quanto riguarda il gameplay, sappiamo che le missioni hanno punti di controllo per modificare l’equipaggiamento e che i giocatori non perderanno valuta se muoiono in nessun momento. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Unendo la comprovata esperienza in giochi di mech e la solidità del gameplay dei titoli FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon è il nuovo capitolo d’azione della celebre serie. I giocatori piloteranno i propri mech in emozionanti battaglie omnidirezionali, sfruttando gli enormi scenari e la mobilità dei propri mezzi a terra e in volo per assicurarsi la vittoria. Utilizzeranno un’ampia varietà di tattiche offensive e difensive a breve e lungo raggio per annientare i possenti boss nemici.

Armored Core VI: Fires of Rubicon uscirà il 25 agosto per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.