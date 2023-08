gamescom 2023: da Colonia a Twitch, ecco la nostra copertura dell’evento

Ormai ci siamo! Il 23 agosto partirà ufficialmente la gamescom 2023 di Colonia, una delle fiere videoludiche più importanti e punto di riferimento nel mese di agosto per tutti gli appassionati di videogame (e non). Il nastro rosso che darà il via alla fiera però verrà tagliato ogni anno da Geoff Keighley e dalla sua Opening Night Live 2023, che quest’anno promette faville con i tanti giochi di grosso spessore previsti all’evento, previsto per domani 22 agosto!. Sarà dunque una settimana davvero molto ricca, che noi di GamesVillage vivremo a 360°: saremo presenti fisicamente alla gamescom, seguiremo sul nostro canale Twitch tutti gli appuntamenti più importanti e come ogni, il nostro sito vi offrirà le notizie più importanti provenienti da Colonia e tanti articoli dedicati.

Per quanto riguarda la nostra presenza fisica alla gamescom 2023, il nostro gruppo sarà capitanato dal nostro direttore Marco Accordi Rickards, e sarà composto da Eva Sturlere, Giulia Rovai e Piermatteo Bruno. Da Colonia giungeranno i tanti Provati dei giochi che testeremo con mano (ma che al momento non possiamo svelarvene l’identità). Non mancheranno foto dalla fiera, ci mancherebbe!

Dall’Italia invece, Domenico De Rosa, Marco Lucio Papaleo, Mattia Sergio e Alessandro Adinolfi accenderanno il segnale su Twitch, seguendo e commentando in diretta gli appuntamenti in livestreaming fissati in occasione della gamescom. Nella giornata del 22 agosto, metteremo in scena una vera e propria Road to Opening Night Live 2023, che partirà alle ore 18:00 con il reveal dell’ultima espansione di Destiny 2, vale a dire “La Forma Ultima”, per poi proseguire con il pre-show, il commento in diretta e il post-show dell’Opening Night Live.

Di seguito la nostra copertura Twitch:

22 agosto 2023

Road to Opening Night Live 2023

18:00 – Destiny 2 Reveal “La Forma Ultima”

19:00 – Pre-show Opening Night Live 2023

20:00 – Opening Night Live 2023

22:00 – Post-show Opening Night Live 2023

23 agosto 2023

19:45 – Aspettando il Future Game Show gamescom 2023

20:00 – Future Game Show gamescom 2023

24 agosto 2023

15:50 – Cyberpunk 2077 Phantom Liberty REDstream

Come detto prima, occhi puntati soprattutto sul nostro sito, che dal 22 al 27 agosto, ossia l’intero periodo della gamescom 2023, sfornerà quotidianamente notizie, anteprime, provati e tanti altri contenuti che giungeranno dalla Germania, oltre ovviamente a garantire le notizie “live” dell’Opening Night Live 2023. Per l’occasione, abbiamo aperto sul nostro sito una sezione completamente dedicata a tutti gli articoli dedicati alla kermesse tedesca! Noi di GamesVillage siamo dunque pronti ad offrirvi la nostra miglior gamescom 2023… e voi siete pronti a seguirla insieme a noi?