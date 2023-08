Honkai Star Rail: ecco la data per la versione 1.3 Celestial Eyes Above Mortal Ruins

L’aggiornamento alla versione 1.3 per Honkai: Star Rail, soprannominato “Celestial Eyes Above Mortal Ruins“, verrà lanciato il 30 agosto, ha annunciato lo sviluppatore miHoYo. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento 1.3 in arrivo il 30 agosto, tramite miHoYo:

L’ultimo aggiornamento introdurrà nel gioco un’area nuova, l’hub commerciale di Exalting Sanctum “Aurum Alley”, un importante aggiornamento del Simulated Universe, nonché gli attesissimi personaggi Dan Heng • Imbibitor Lunae, Fuxuan e Lynx! Inoltre, il limite Trailblaze Power sarà migliorato, consentendo ai giocatori di immagazzinare energia in eccesso, portando a avventure e sfide più elettrizzanti. Nella storia in corso, Jing Yuan e Dan Heng si sono uniti per sconfiggere Phantylia e risolvere la crisi di Ambrosial Arbor. Ora, mentre la polvere si deposita, la maggior parte dello sforzo di recupero è aiutare le persone a rimettersi in carreggiata. Nella versione 1.3 emerge una nuova area chiamata Aurum Alley, che attende con impazienza una tanto necessaria rivitalizzazione. I Trailblazers possono intervenire impiegando una pianificazione logistica strategica e un’efficiente organizzazione del carico per riportare il destino del vicolo al suo antico splendore. Nel frattempo, nella versione 1.3, il famoso Simulated Universe di Herta subisce un notevole aggiornamento con l’introduzione di “The Swarm Disaster”, che prende il nome da una catastrofe dello sciame di secoli fa causata da Tayzzyronth, l’eone della propagazione. Per scoprire l’intricata storia e il confronto tra Tayzzyronth e altri eoni, i Trailblazer navigheranno attraverso domini generati dinamicamente, affronteranno varie sfide lungo il percorso e, si spera, sbloccheranno l’emozionante “Path of Propagation” all’interno dell’universo simulato.

Honkai: Star Rail è ora disponibile per PC tramite Epic Games Store, iOS tramite App Store e Android tramite Google Play . Una versione per PlayStation 5 è prevista per il quarto trimestre del 2023. È prevista anche una versione per PlayStation 4.