Pokémon Home: ecco la data per la versione 3.1.0

A luglio è stata rilasciata la versione 3.0.1 di Pokémon Home che risolveva diversi bug e problemi tra cui la visualizzazione dei punti di Spinda, una correzione della visualizzazione del nastro e una correzione per cui i Pokémon di Legends Arceus potrebbero non registrarsi nel National Dex. Tramite l’account di @SerebiiNet è stata annunciata la data di rilascio per la versione 3.1.0 per Pokémon Home. La nuova patch sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2023. L’aggiornamento risolve un bug per cui le abilità modificate non vengono trasferite tra i giochi. Trovate maggiori informazioni qui. Di seguito l’annuncio:

Pokémon Home ha confermato che la versione 3.1.0 uscirà il 13 settembre 2023, insieme al DLC La Maschera Turchese per Pokémon Scarlatto e Violetto. Con questo aggiornamento, ci sarà una correzione per un comportamento in cui, se prendete un Pokémon da un gioco e lo mettete in un altro, e usate un oggetto per cambiare la sua abilità, la sua modifica non si sarà visualizzata quando viene spostato ad altri giochi, quindi se inviate un Pikachu con Statico da Scarlatto e Violetto a Spada e Scudo e usate una patch abilità su di esso, verrà visualizzato come Parafulmine in Spada e Scudo ma ancora Statico dopo essere tornato in Scarlatto e Violetto. Dopo l’aggiornamento alla versione 3.1.0, se cambiate un’abilità in Lightning Rod, rimarrà tale in tutti i giochi. Se avete già apportato modifiche, inserite nel gioco il Pokemon con l’abilità modificata prima dell’aggiornamento e poi riportatelo in HOME dopo l’aggiornamento.

Di seguito una panoramica dell’app tramite il sito ufficiale:

Pokémon HOME è un servizio basato su cloud per Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili, pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi. Se colleghi lo stesso account Nintendo sia alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch, sia a quella per dispositivi mobili, potrai accedere agli stessi Box Pokémon su entrambe le versioni dell’applicazione!

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.