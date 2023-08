Immortals of Aveum: rivelato il peso su PS5

Con il lancio di Immortals of Aveum proprio dietro l’angolo, molti dettagli sono diventati recentemente disponibili su ciò che possiamo aspettarci dagli aspetti tecnici dello sparatutto magico per giocatore singolo, con i suoi severi requisiti per PC che sono stati rivelati, e lo sviluppatore Ascendant Studios ha anche confermato che lo farà girare a 60 FPS su console. Ma cosa possiamo aspettarci dai requisiti di archiviazione del gioco su console? Secondo un’immagine trapelata della scatola fisica del gioco condivisa da un utente Reddit, Immortals of Aveum richiederà un minimo di 70 GB di spazio di archiviazione gratuito su PS5. Naturalmente, questi sono anche i requisiti di archiviazione ufficiali menzionati per la versione PC del gioco, quindi il numero non è una sorpresa. Presumibilmente, possiamo aspettarci qualcosa di simile anche per la versione Xbox Series X/S. Immortals of Aveum ha iniziato lo sviluppo cinque anni fa su Unreal Engine e utilizza tecnologie come Nanite e Lumen. Lo sparatutto in prima persona per giocatore singolo offre 20-25 ore di gioco, e questo è per coloro che si concentrano sulla storia. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Nell’universo di Aveum, coloro che possono esercitare la magia, usano i sigilli per concentrare il potere al loro interno, rendendolo più efficace e letale in combattimento. I sigilli sono parte integrante dell’azione dello sparatutto magico momento per momento di Immortals e dell’esperienza viscerale e cinematografica della campagna. Sperimentate un combattimento veloce, fluido, in prima persona, basato sugli incantesimi, facile da imparare e soddisfacente da padroneggiare. Sinergizzate il vostro stile di gioco con tutti e tre i colori della magia e diventa il più potente Triarch Magnus di Aveum.

Immortals of Aveum è previsto per il 22 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.