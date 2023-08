Super Bomberman R 2 annuncia il crossover con Fall Guys

Konami Digital Entertainment B.V. ed Epic Games annunciano un crossover congiunto tra Super Bomberman R 2 e Fall Guys. Un nuovo personaggio giocabile, chiamato Bean Bomber, sarà disponibile nello store in-game dal 14 settembre. Bean Bomber avrà il suo bel da fare nell’affrontare i nuovi campi di battaglia creati dai giocatori di tutto il mondo nella modalità Castello in arrivo su SBR2. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale. Di seguito una panoramica tramite Steam:

L’ultimo titolo nella serie dei party game da battaglia Super Bomberman R 2. Con nuove avventure e nuove modalità di gioco, mette a disposizione tanti contenuti come mai prima d’ora nella storia della serie. Il gioco offre non solo battaglie offline da giocare con la famiglia e gli amici, ma anche battaglie online per connettersi con giocatori da tutto il mondo e una modalità a giocatore singolo. Oltre alle conosciute modalità “Standard”, “Gran Premio” e “Battaglia 64”, arriva la nuova modalità “Castello”, dove i giocatori verranno divisi in Attaccanti e Difensori del castello e cercheranno di conquistare il tesoro. È stata aggiunta anche la modalità “Editor di livelli”, con la quale i giocatori potranno creare i propri livelli per il “Castello” e condividerli online con giocatori da tutto il globo.

Caratteristiche

Battaglia offline: potete divertirvi con Bomberman anche con una sola console. Collegate altri controller per giocare con la famiglia e gli amici.

Editor di livelli: sarà possibile realizzare livelli personalizzati con blocchi e funzionalità che potete condividere online. Create, giocate, condividete ed esplorate.

Super Bomberman R 2 includerà il cross-play e sarà lanciato il 14 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. La versione digitale sarà disponibile dal 13 settembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.