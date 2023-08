Nacon annuncia le cuffie wireless RIG 600 PRO

Nacon, leader negli accessori di gioco premium e capogruppo del marchio audio RIG, annuncia la sua prima serie dual wireless RIG 600 PRO. Il 600 PRO è progettato per soddisfare le diverse esigenze di connessione dei giocatori, vantando la doppia tecnologia wireless multipiattaforma abbinata all’acustica e al comfort firmati RIG. Dotato di wireless e Bluetooth da 2,4 GHz a bassa latenza, il migliore della categoria, il 600 PRO è la scelta definitiva per giocare in modalità wireless su tutti i tuoi dispositivi preferiti, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Web qui.

Oltre alla sua compatibilità multipiattaforma, il 600 PRO eccelle nelle prestazioni, vantando un microfono ottimizzato per la chat che si ripiega discretamente nel padiglione quando non viene utilizzato. La funzione flip-to-mute integrata migliora ulteriormente la versatilità, consentendo ai giocatori di rispondere alle chiamate e comunicare con la propria squadra senza problemi. Disponibile in due modelli, il 600 PRO HS è progettato per PlayStation mentre il RIG 600 PRO HX è ufficialmente concesso in licenza per Xbox. Di seguito la dichiarazione di Gregory Morquin, Global Business Director di Nacon:

Quasi il 50% dei giocatori in tutto il mondo gioca su più piattaforme e questa tendenza non mostra segni di rallentamento. Ispirati da questo, abbiamo deciso di fornire un prodotto che possa essere il fulcro di tutte le loro esigenze audio di gioco. Il 600 PRO offre prestazioni e versatilità eccezionali, fornendo ai giocatori un valore senza pari.

Il RIG 600 PRO sarà disponibile il 28 settembre 2023 a un prezzo al dettaglio suggerito di € 99,99. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.