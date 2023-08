Neo Berlin 2087: ecco il nuovo trailer in occasione della gamescom 2023

Presentato all’inizio di quest’anno, Neo Berlin 2087 ha suscitato un certo interesse per la sua ambientazione futuristica e la promessa di uno sparatutto d’azione RPG in prima e terza persona, e lo sviluppatore Elysium Game Studio è tornato a dare un’altra occhiata al gioco con un nuovo trailer pubblicato in occasione della gamescom.

Il trailer offre un’altra occhiata all’ambientazione futuristica e distopica della città di Berlino, prima di mostrare vari scorci di gioco, tra cui le meccaniche di sparatoria in prima e terza persona, combattimento stealth e corpo a corpo, veicoli volanti, una varietà di ambienti e altro ancora. Anche la storia sarà incentrata su una serie di temi diversi che sfruttano l’ambientazione distopica del gioco e che vengono toccati nel trailer.

Neo Berlin 2087 è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Il lancio è previsto per il 2024, ma non è ancora stata fissata una data di uscita precisa.