WWE 2k23: disponibile il pack Bad News U

Oggi 2K ha annunciato che è disponibile il pacchetto Bad News U, il quinto e ultimo contenuto scaricabile per WWE 2K23, il gioco con il rating più alto nella storia del franchise secondo Metacritic. Il pacchetto è guidato dal cinque volte campione intercontinentale, ex King of the Ring e attuale commentatore di Raw, Wade Barrett, insieme alla tre volte campionessa delle WWE Divas e vincitrice del Diva Search 2007, Eve Torres, che fa la sua prima apparizione in WWE 2K dopo oltre dieci anni. Nel pacchetto Bad News U troviamo inoltre i campioni di NXT Andre Chase, Nathan Frazer e Damon Kemp. Queste Superstar portano nel gioco 46 nuove mosse e provocazioni, che possono essere utilizzate anche per personalizzare le Superstar nella suite di creazione. Ogni Superstar giocabile è inoltre dotata della propria carta MyFACTION.

Il contenuto scaricabile è disponibile per l’acquisto individuale o come parte del Season Pass, della Deluxe Edition e della Icon Edition di WWE 2K23. La modalità di gioco MyFACTION di WWE 2K23 sarà arricchita dalla nuova collezione di carte Danger Zone Serie 2, in arrivo il 25 agosto, e dalla nuova collezione di carte Payback, in arrivo il 1° settembre. Un nuovo evento Live Evolution Hurts Faction Focus con i membri dell’Hurt Business si svolgerà dal 18 agosto al 5 settembre, sfidando i giocatori a usare carte specifiche di MVP, Cedric Alexander e Shelton Benjamin mentre lottano per sbloccare una carta premio Diamante di “The All Mighty” Bobby Lashley. L’evento Ultimate Needle Movers con Rhea Ripley si svolgerà dal 26 agosto al 5 settembre, con una carta premio Diamante di Chyna.

Altri eventi dal vivo saranno disponibili durante l’estate e l’autunno. Ricordiamo che lo scorso pack era Revel with Wyatt. Qui sotto alcuni screen del nuovo DLC.