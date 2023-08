Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: annunciata la data su console

Annunciato allo State of Play di febbraio, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ha ora una data d’uscita. Bandai Namco ha infatti svelato che il nuovo gioco tratto dalla saga di Masashi Kishimoto arriverà su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 17 novembre. La data su Steam verrà invece annunciata prossimamente. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dal PlayStation Store:

Articoli Consigliati The Invincible: svelata la data WWE 2k23: disponibile il pack Bad News U

I leggendari ninja si riuniscono per il nuovo emozionante capitolo della serie STORM! NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS è un gioco di azione e combattimenti con battaglie ninja adrenaliniche e due diverse modalità narrative.

• Nuovi personaggi giocabili si uniranno ai precedenti della serie STORM, formando la gamma di combattenti più ampia mai vista finora!

Scegli tra oltre 130 personaggi giocabili e affronta potenti battaglie ninja! Oltre a un’esperienza di battaglia online migliorata, la nuova modalità Semplice permetterà ai giocatori di eseguire facilmente varie combo di arti magiche. Che tu sia tra i principianti o gli esperti, potrai comunque immergerti in adrenaliniche battaglie con i tuoi ninja preferiti.

• Per la prima volta, la storia della rivalità tra Naruto e Sasuke è stata ricombinata in un unico gioco!

Unendo scene originali dell’anime Naruto con l’incredibile esperienza di battaglia della serie STORM, questo titolo contiene tutti i momenti migliori della storia di Naruto, dai suoi inizi fino alla battaglia finale della serie. Rivivi il cammino di due ninja leggendari!

• Immergiti in una storia speciale con la prossima generazione di ninja!

Vivi una nuova storia originale in cui Boruto Uzumaki, figlio del settimo Hokage e ninja della nuova era, viene trascinato in una grande battaglia che coinvolgerà l’intero mondi dei ninja dopo aver incontrato una ragazza in un popolare gioco online.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections.