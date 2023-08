Endless Dungeon: ecco quando arriva la closed beta su PC

Amplitude Studios ha annunciato che la closed beta di ENDLESS Dungeon aprirà i battenti dal 7 al 18 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

ENDLESS Dungeon è un roguelite di azione tattica con elementi da tower defense. Ti ritrovi a bordo di una misteriosa stazione spaziale abbandonata. Il tuo obiettivo è aprirti la strada verso l’uscita con le unghie e con i denti e, al contempo, proteggere il tuo cristallo da ondate infinite di mostri… oppure morire nel tentativo di riuscirci, ricaricare e riprovare.

Chi prenota il gioco su Steam riceverà due accessi omaggio per giocare con gli amici in multiplayer!

Cosa è incluso nella beta chiusa?

Questa beta chiusa uscirà solo per PC, ma ENDLESS Dungeon arriverà sia su PC che su console il 19 ottobre.

Chi prenota la Last Wish Edition del gioco su Steam o Epic Games Store avrà accesso alla beta chiusa e ai suoi succosi contenuti:

4 eroi giocabili e il contenuto inedito Hero Quest!

15 tipi di mostri da affrontare (Insetti, Blob e Bot)

5 distretti da esplorare (Astral Harbor, Devotion Garden, Labor Colony, Procedural Factory, Life Incubator)

2 boss da disintegrare… o da cui farsi disintegrare! (Carceriere, Mamma Insetto)

Multiplayer cooperativo fino a 3 giocatori

Multilingua

Come sempre, l’obiettivo delle nostre beta è raccogliere il feedback della community per realizzare il miglior gioco possibile! Chi arriva alla fine della beta potrà compilare un sondaggio interno al gioco con cui farci sapere tutti i suoi pensieri, le sue speranze e i suoi sogni…

Accesso omaggio gratuito per i tuoi amici

Acquistando su Steam (e solo su Steam) la Last Wish Edition del gioco riceverai due licenze aggiuntive di una versione del gioco “solo multiplayer” da regalare ai tuoi amici tramite il sistema dei doni di Steam. Questo accesso è valido soltanto per la durata della beta chiusa.



Anche alcuni streamer selezionati regaleranno accessi “solo multiplayer” tramite i drop di Twitch. Potete consultare Games2Gether a partire dal 7 settembre per l’elenco ufficiale.



Le prenotazioni sono disponibili a questo link.

Qui sotto il trailer della closed beta.