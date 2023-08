devcom: ecco i vincitori degli Indie Award 2023

Ieri sera, alla devcom Networking Dinner al Flora Koln si è tenuta la premiazione degli Indie Award 2023.

I concorrenti sono stati tutti gli sviluppatori e gli studi che hanno partecipato alle mostre di giochi indie di ddc2023: il NRW Indie Showcase e il devcom Indie Market. I premi sono stati divisi in 3 categorie, ciascuna con un premio di 3.000 €. Questi i vincitori di ogni categoria

Blockbuster: The Occultist di Pentakill Studio

Graphics Galore: Hieronymus di Rhenus Vina Musica

Creative Overkill: Tom the postgirl di Oopsie Daisies

L’evento si è fatto alla presenza di oltre 400 relatori, VIP, partner invitati e sponsor. Qui sotto potete vedere il tweet con i vincitori. Ricordiamo che la devcom si svolgerà fino a domani 22 agosto. Questi invece i vincitori della scorsa edizione.

It's a pleasure to present the winners of the Indie Award 2023 to you! Graphics Galore: "Hieronymus" by Rhenus Vina Musica @HieronymusGame Blockbuster: "The Occultist" by @PentakillStudio Creative Overkill: "Tom the postgirl" by @oopsiedaisiesCH #ddc2023 pic.twitter.com/1SO2QMLUx1

— devcom – Developer Community (@devcom_global) August 20, 2023