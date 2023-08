Tekken 8 conferma la sua presenza all’ONL gamescom 2023

Con la serata di apertura della gamescom 2023 dal vivo ormai dietro l’angolo, la sua lista di titoli confermati continua a riempirsi e un altro importante gioco in arrivo si è ora unito a quella lista. Su Twitter, il boss di Tekken Katsuhiro Harada e il produttore e conduttore di gamescom ONL Geoff Keighley hanno recentemente confermato che Tekken 8 sarà mostrato alla Gamescom Opening Night Live.

gamescom ONL si preannuncia come una vetrina ricca di eventi. Con una durata di circa due ore, l’evento si concentrerà sulla fornitura di aggiornamenti per una serie di prossime versioni. Oltre a Tekken 8, l’elenco include titoli del calibro di Mortal Kombat 1 , Cyberpunk 2077: Phantom Liberty , Alan Wake 2 , Assassin’s Creed Mirage , Black Myth: Wukong , Lords of the Fallen , Call of Duty: Modern Warfare 3 e Sonic Superstar, tra gli altri. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Ghostrunner 2: 505 Games annuncia la data di lancio ufficiale, aggiornamenti in arrivo alla gamescom 2023 Sociable Soccer 24 arriva quest’anno

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 è previsto per aprile 2024 su PS5, Xbox Series X/S, e PC.