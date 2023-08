Ghostrunner 2: 505 Games conferma la data di lancio ufficiale, aggiornamenti in arrivo alla gamescom 2023

L’editore 505 Games ha confermato l’anno scorso che Ghostrunner 2 sarebbe uscito nel quarto trimestre del 2023 e un recente aggiornamento all’elenco dell’Epic Games Store del platform d’azione in prima persona ha rivelato prematuramente una data di lancio di ottobre per il titolo. Ora, ciò è stato confermato ufficialmente. In un tweet pubblicato di recente, riconoscendo la suddetta fuga di notizie, 505 Games ha confermato che Ghostrunner 2 verrà effettivamente lanciato per PC e console di ultima generazione il 26 ottobre. Anche 505 Games e lo sviluppatore One More Level riveleranno prossimamente nuovi aggiornamenti su Ghostrunner 2, in particolare con il gioco portato anche alla gamescom 2023 da Xbox. Inoltre, le iscrizioni per la closed beta sono state attivate all’inizio di questo mese, quindi i giocatori probabilmente avranno presto la possibilità di immergersi nel sequel. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Il sangue scorrerà nell’atteso slasher hardcore in prima persona ambientato un anno dopo il primo Ghostrunner. Avventurati in questo futuro cyberpunk post-apocalittico dopo la caduta della Custode delle chiavi, una tiranna che governava la Dharma Tower, l’ultimo rifugio dell’umanità. Jack è tornato per affrontare il violento culto IA di cyber-ninja nato al di fuori della Dharma Tower e per decidere il futuro dell’umanità. Il gioco offre incredibili combattimenti con la katana, una maggiore fase di esplorazione del mondo oltre la Dharma Tower, livelli non lineari con complesse sezioni di gioco in moto, nuove modalità e tutta l’azione già apprezzata nel primo Ghostrunner. In più, le battaglie contro i boss sono più interattive e permettono di scegliere come sopravvivere agli scontri più difficili.

Articoli Consigliati Road to Opening Night Live 2023: seguite con noi l’evento di apertura della gamescom 2023 CRYMACHINA: disponibile il nuovo video ASMR

Ghostrunner 2 verrà lanciato il 26 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.