Replaced è stato posticipato al 2024

Il platform fantascientifico 2.5D Replaced sembrava una prospettiva intrigante da quando è stato annunciato per la prima volta nel 2021, anche se l’attesa per il gioco si è protratta un po’ più a lungo di quanto la maggior parte dei fan si sarebbe aspettata, e sembra che sia destinata a durare ancora di più. In un rapporto fiscale trimestrale pubblicato di recente, Thunderful Group – società madre dell’editore Coatsink – ha confermato che il lancio di Replaced è stato posticipato nel 2024.

Sebbene originariamente il lancio fosse previsto per il 2022, a maggio dello scorso anno, il gioco è stato posticipato al 2023 , con la Bielorussia. Lo sviluppatore Sad Cat Studios conferma che la produzione è stata influenzata dalla guerra in corso in Ucraina. Nel suddetto documento, in un elenco dei prossimi titoli di studi esterni (pagina 11), Thunderful ha menzionato una finestra di rilascio del 2024 per Replaced, tramite @HazzadorGamin. Di seguito una panoramica tramite Steam:

REPLACED è un gioco fantascientifico rétro-futuristico d’azione a piattaforme in 2.5D, ambientato in un’America alternativa degli anni ’80, con combattimenti d’azione a flusso libero e una storia complessa e distopica. Vestirai i panni di R.E.A.C.H., un’intelligenza artificiale, intrappolata in un corpo umano contro la propria volontà, che si sforza di adattarsi alla vita umana nella zona della città di Phoenix. I fuorilegge sono all’ordine del giorno in una società che ha subito danni permanenti e ha preso una brutta piega a seguito di un catastrofico evento nucleare. La corruzione e l’avidità regnano sovrane e chi è al potere considera gli esseri umani e i loro organi della semplice merce di scambio. REPLACED si concentra sull’esperienza per giocatore singolo, con un mix di gioco a piattaforme animato, pixel art e combattimenti d’azione a flusso libero.

Replaced è in sviluppo per Xbox Series X/S e PC. Il gioco sarà disponibile anche tramite Game Pass al momento del lancio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.