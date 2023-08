Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name presenta il trailer panoramico alla gamescom 2023

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno presentato il nuovo ed emozionante Overview Trailer per l’atteso picchiaduro action-adventure Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, in uscita in versione digitale il 9 novembre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie X|S, Xbox One e PC.

Il trailer mostra dettagli sull’avvincente storia che vede protagonista il leggendario ex yakuza Kazuma Kiryu (nome in codice: “Joryu”), combattimenti brutali, minigiochi (qualcuno ha detto karaoke?) e altre emozionanti esperienze. I giocatori che effettueranno il pre-ordine d el gioco riceveranno il Legendary Fighter Pack, che include i celebri personaggi di Like a Dragon Goro Majima, Taiga Saejima e Daigo Dojima come personaggi giocabili nella modalità di combattimento dell’Arena. Inoltre, chi acquisterà il gioco avrà accesso a una versione di prova speciale dell’ottavo episodio principale della saga di RGG, Like a Dragon: Infinite Wealth, in uscita nei primi mesi del 2024. Alla gamescom 2023 sarà possibile provare una demo giocabile di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati The Elder Scrolls Online: disponibile l’aggiornamento 39 su PC Replaced è stato posticipato al 2024

Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto. Sotto il nome in codice “”Joryu””, Kiryu affronterà un’avventura piena d’azione e di spietati combattimenti tra location ricche di personaggi e attività tutte da scoprire. Alterna senza sosta gli stili di combattimento Yakuza e Agente in scontri ravvicinati all’ultimo sangue. Grazie allo stile Yakuza, fai tremare i tuoi nemici scatenando tutta la furia e l’ineguagliabile potenza delle mosse più selvagge di Kiryu. Oppure alza la posta con lo stile Agente e sferra colpi di assoluta precisione e rapidità, sfruttando un’ampia gamma di gadget hi-tech come cavi elettrificati per stordire i nemici e poi scaraventarli in aria.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.