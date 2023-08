The Elder Scrolls Online: disponibile l’aggiornamento 39 su PC

l’aggiornamento 39 di The Elder Scrolls Online è disponibile su PC. Il nuovo aggiornamento introduce una serie di attesi miglioramenti e novità nel titolo MMORPG per tutti i giocatori di ESO. La versione per Xbox e PlayStation arriverà il 5 settembre. L’elenco completo di correzioni, miglioramenti e novità si può trovare nel forum ufficiale qui. Di seguito una panoramica dei contenuti:

Questa patch include miglioramenti a missioni e contenuti per i nuovi giocatori, una serie di modifiche che riducono la quantità e la frequenza delle missioni proposte a personaggi di basso livello. Adesso queste missioni verranno proposte più gradualmente quando il personaggio aumenta di livello, accompagnandolo nel suo viaggio all’interno di ESO. Inoltre, in questo aggiornamento sono stati migliorati anche i PNG di Tamriel che possono trasportare i personaggi a destinazione. Ora, questi navigatori indicano se possono trasportare i giocatori verso una posizione per una missione seguita (attiva o inattiva). Oltre a missioni e contenuti, la nuova patch modifica anche alcuni tipi di oggetti per migliorarne la gestione. Oggetti simili al Crown Store provenienti da diverse fonti si possono ora raggruppare utilizzando l’opzione “Stack All Items”. Inoltre, con questa nuova versione viene esplicitato meglio se un oggetto può essere venduto o meno, aiutando i giocatori a identificare e rimuovere gli oggetti indesiderati.

Infine, l’aggiornamento 39 porta diverse novità al PvP, tra cui notifiche di morte migliorate, Treasure Scamp Drop Boost e nuove ricompense che includono tre Monster Mask di Cyrodiil. Oltre agli aggiornamenti PvP, abbiamo apportato dei miglioramenti all’editor per le case, tra cui la funzione Preview Crown Furnishings, che permette ai giocatori di vedere in anteprima come un mobile si adatterebbe alla casa prima di acquistarlo, e la funzione Inventory Furnishing Placement, che permette di posizionare gli oggetti in casa direttamente dall’inventario e dalle collezioni.

Continuate a seguirci su GamesVillage per maggiori informazioni.