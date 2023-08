Microsoft annuncia la vendita dei diritti dello streaming dei giochi Activision-Blizzard ad Ubisoft. La CMA avvia nuova indagine!

Arriva una nuova notizia legata all’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft: nel momento in cui la CMA confermerà l’acquisizione, i diritti per lo streaming in cloud dei giochi targati Activision-Blizzard verranno venduti ad Ubisoft. L’accordo (già trovato tra le parti) prevede che Ubisoft potrà offrire lo streaming del catalogo dei titoli per i prossimi 15 anni, ottenendo di fatto i diritti in esclusiva mondiale.

Secondo Microsoft, tale accordo dovrebbe convincere la CMA britannica a dare via libera all’acquisizione. Ecco il comunicato stampa della casa di Redmond:

“Per affrontare le preoccupazioni sollevate dall’Autorità per la Concorrenza e i Mercati del Regno Unito, riguardo all’impatto dell’acquisizione proposta sullo streaming di giochi tramite cloud, stiamo ristrutturando la transazione per limitare i diritti acquisiti. Questo include l’esecuzione di un accordo, che andrà in vigore nel momento della chiusura della fusione (tra Microsoft e Activision-Blizzard, ndr), che trasferisce i diritti di streaming tramite cloud per tutti i giochi Activision-Blizzard attuali e futuri per PC e console pubblicati nei prossimi 15 anni a Ubisoft Entertainment SA, un importante publisher globale di videogiochi. I diritti saranno a tempo indeterminato.”

Questo accordo metterà fine una volta per tutte alle riluttanze da parte della CMA nel dare via libera all’acquisizione? A quanto pare non ancora, dato che lo stesso ente britannico, preso nota di questo nuovo accordo tra Microsoft e Ubisoft, ha avviato una nuova indagine che partirà dalla fase 1:

“La CMA ha emesso oggi un Ordine Finale che vieta l’accordo originale su base mondiale. Microsoft ha dichiarato che l’accordo ristrutturato è destinato a affrontare le preoccupazioni espresse nel Rapporto Finale della CMA di aprile. La transazione mira a garantire ad un fornitore indipendente di contenuti di terze parti, ossia Ubisoft, la capacità di offrire i contenuti di Activision a tutti i fornitori di servizi di cloud gaming. Ubisoft potrà concedere in licenza i contenuti di Activision-Blizzard attraverso diversi modelli di business, inclusi servizi in abbonamento (tra cio Ubisoft+, ndr). L’accordo propone anche che Ubisoft abbia la facoltà di richiedere a Microsoft di fornire versioni dei giochi su sistemi operativi differenti da Windows.”

La decisione finale della CMA britannica ha come scadenza il 18 ottobre 2023, termine ultimo dell’accordo tra Microsoft e Activision-Blizzard.

Infine, è arrivato subito il comunicato ufficiale di Ubisoft, che annuncia l’arrivo dei titoli Activision-Blizzard su Ubisoft+:

“Ubisoft ha annunciato oggi la firma di un accordo che concederà alla società i diritti di streaming tramite cloud per giochi come Call of Duty e altri, che entrerà in vigore al completamento dell’acquisizione da parte di Microsoft di Activision-Blizzard. L’accordo include l’intero pacchetto di giochi attuali di Activision-Blizzard, così come tutti i loro nuovi titoli in uscita nei 15 anni successivi alla chiusura dell’acquisizione. I giochi saranno disponibili su Ubisoft+ e Ubisoft potrà concedere in licenza i giochi a società di cloud gaming, fornitori di servizi e produttori di console.”

Dunque, tutto questo potrà andare in vigore soltanto nel momento in cui la CMA si deciderà a confermare l’acquisizione!