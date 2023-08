Flashback 2 presenta un nuovo gameplay alla gamescom 2023

Per la gamescom 2023, il publisher Microids, gli studi Microids Lyon/Paris e il creatore di Flashback Paul Cuisset, hanno rivelato un nuovo trailer di gameplay di Flashback 2. Il sequel del 1992 sarà lanciato il 16 novembre per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e Nintendo Switch.

Nel 1992, Flashback ha rivoluzionato i giochi d’azione e si è guadagnato una reputazione leggendaria, classificandosi tra i primi 100 migliori videogiochi della storia. Sviluppato dal creatore originale del gioco Paul Cuisset, in collaborazione con gli studi Microids di Lione e Parigi, Flashback 2 offrirà un’esperienza fedele all’universo di Flashback riunendo alcuni membri del team originale di Flashback, come Thierry Perreau per la progettazione del gioco e Raphaël Gesqua, il famoso compositore della versione Amiga di Flashback. Di seguito una panoramica del gioco:

Nel 22° secolo, gli United Worlds si estendono in tutto il Sistema Solare, ma questa tranquillità è minacciata dall’invasione dei Morph guidata dal temibile Generale Lazarus. Alla ricerca del suo amico Ian, Conrad B. Hart si tuffa ancora una volta in un’avventura mozzafiato ricca di colpi di scena e rivelazioni con l’aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma dotata di intelligenzaartificiale.

Caratteristiche

Immergiti in un vibrante universo sci-fi/cyberpunk ed esplora varie ambientazioni come New Tokyo, New Washington, la Giungla e molte altre.

Usa A.I.S.H.A., un’arma adattiva letale potenziata con una IA da combattimento.

Uno sparatutto platform avvincente, fluido e intricato.

Un ambiente 3D per un’immersione ancora più profonda.

Progettato e sviluppato dal creatore dell’originale, Paul Cuisset.

Flashback 2 è in arrivo il 16 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.