Ghostrunner 2: dettagliate le edizioni Deluxe e Brutal, nuovo gameplay

n seguito alla sua quotazione prematura su Epic Games Store, 505 Games ha confermato che Ghostrunner 2 uscirà il 26 ottobre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. 505 Games ha attivato i pre-ordini ​​ed è disponibile un nuovo trailer che evidenzia alcune delle folli azioni che i giocatori possono aspettarsi. Date un’occhiata qui sotto.

Oltre alla Standard Edition, è possibile prenotare la Deluxe Edition e la Brutal Edition. La prima offre il gioco base, il pacchetto Katana tradizionale e il pacchetto Deluxe con skin per spada e mani. Il secondo include lo stesso contenuto, oltre al Brutal Pack (contenente skin animate per spada e mani e una skin per motocicletta), accesso anticipato di 48 ore e Season Pass. Il Season Pass costa € 19,99 separatamente e include una nuova modalità di gioco e quattro pacchetti estetici, ciascuno contenente tre skin per spada e mani e una skin per motocicletta. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sulla strada per il rilascio. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Il sangue scorrerà nell’atteso slasher hardcore in prima persona ambientato un anno dopo il primo Ghostrunner. Avventurati in questo futuro cyberpunk post-apocalittico dopo la caduta della Custode delle chiavi, una tiranna che governava la Dharma Tower, l’ultimo rifugio dell’umanità. Jack è tornato per affrontare il violento culto IA di cyber-ninja nato al di fuori della Dharma Tower e per decidere il futuro dell’umanità. Il gioco offre incredibili combattimenti con la katana, una maggiore fase di esplorazione del mondo oltre la Dharma Tower, livelli non lineari con complesse sezioni di gioco in moto, nuove modalità e tutta l’azione già apprezzata nel primo Ghostrunner. In più, le battaglie contro i boss sono più interattive e permettono di scegliere come sopravvivere agli scontri più difficili.

Ghostrunner 2 verrà lanciato il 26 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG.