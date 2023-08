Tekken 8: rivelata la data di lancio ufficiale?

È confermato che Tekken 8 di Bandai Namco apparirà stasera alla gamescom Opening Night Live e, data la recente classificazione per età in Corea del Sud, potrebbe essere annunciata una data di uscita. Tuttavia, sembra che sia già trapelato, per gentile concessione di @ALumia Italia su Twitter, che segue il back-end dell’Xbox Store.

@Alumia Italia ha notato che il gioco di combattimento uscirà il 26 gennaio 2024, in seguito all’annuncio di Bandai Namco di lanciarlo prima dell’aprile 2024. Data la reputazione dell’account, poiché ha rivelato le date esatte di uscita per Payday 3 e Lords of the Fallen, possiamo sperare che anche in questo caso l’informazione sia corretta. Vi ricordiamo di prendere tutto con le pinze, fin quando Bandai Namco non annuncerà la data di uscita in modo ufficiale. Dovremo aspettare l’Opening Night Live per maggiori dettagli. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

TEKKEN 8, il nuovissimo capitolo della leggendaria serie TEKKEN, porta lo scontro nella nuova generazione. Sviluppato su Unreal Engine 5 e disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC, TEKKEN 8 spinge al limite l’hardware e la tecnologia della nuova generazione. Il gioco presenta modelli dei personaggi ad alta definizione, con pelle e capelli dettagliatissimi e grafica realistica: i muscoli si contraggono seguendo il movimento dei lottatori.

Caratteristiche

Nuova generazione di picchiaduro

L’ultimo capitolo della serie introduce una nuovissima meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che permette ai giocatori di sfruttare aggressività e tattica e incorporare attacchi offensivi nello stile di gioco, con movimenti speciali e potenziamento delle abilità dei personaggi in base alle caratteristiche specifiche di ognuno.

Nuove rivalità

Continua la tragica storia dei Mishima e dei Kazama, come la vendetta tra padre e figlio. Come menzionato nel dialogo conclusivo di Tekken 7, questo nuovo capitolo metterà al centro della scena lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama.

Tekken 8 è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S, e PC.